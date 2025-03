O vlogi in pristojnostih sodnikov porotnikov različne razlage in praksa

pripravila Maja Oprešnik

Ljubljana, 12. marca - V Sloveniji v nekaterih sodnih postopkih sodelujejo tudi sodniki porotniki. Njihova vloga in pristojnosti pa se v praksi med posameznimi sodišči in sodniki razlikuje, nasprotujoče si pa so tudi razlage pristojnih institucij. Problematika se seli tudi v državni zbor, v četrtek bo o njej razpravljal odbor za pravosodje.