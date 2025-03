V javni obravnavi predlog za izboljšave postopkov izvršbe

Ljubljana, 5. marca - Na pravosodnem ministrstvu so pripravili osnutek novele zakona o izvršbi in zavarovanju, s katero naj bi izboljšali položaj tretjih oseb v postopkih izvršbe, zagotovili varstvo koristi otrok v družinskih izvršbah ter pospešili izvršilne postopke. Predlagane rešitve so do 5. aprila v javni obravnavi.