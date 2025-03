V Portorožu o financiranju zdravstvenih storitev po kakovosti

Portorož, 7. marca - Drugi dan Zdravstvenega razvojnega foruma so predstavniki bolnikov in zdravstvenega sistema med drugim razpravljali o kakovosti v zdravstvu. Soočili so mnenja o možnosti, da bi zdravstvene storitve plačevali po kakovosti. Ob tem pa so opozorili, da bolniki izvajalce trenutno pogosto izbirajo glede na časovno dostopnost, ne kakovost.