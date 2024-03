Nekdanji zdravstveni ministri o največjih izzivih svojih mandatov

Portorož, 8. marca - Trije nekdanji ministri za zdravje Dorjan Marušič, Tomaž Gantar in Janez Poklukar so na Zdravstvenem razvojnem forumu 2024 spregovorili o svojih ministrskih mandatih. Gantar in Poklukar sta izpostavila obdobje epidemije covida-19, vsi trije pa so spregovorili tudi o sodelovanju s takratnimi predsedniki vlade.