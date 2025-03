Nova cenika za elektriko objavila še Petrol in E3

Ljubljana, 6. marca - Nove redne cene elektrike, ki po koncu vladne regulacije veljajo s 1. marcem, sta danes skladno z napovedmi objavila še Petrol kot tretji največji trgovec z elektriko v državi in družba E3, ki je v njegovi lasti. Nove redne cene so za okoli polovico višje od zadnje regulirane cene in do četrtino nižje od prejšnjih rednih cen.