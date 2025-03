Nove cene elektrike objavila še dva dobavitelja

Celje/Maribor/Ljubljana, 3. marca - Po izteku državne regulacije cen električne energije za gospodinjstva so dobavitelji začeli objavljati nove cenike, ki veljajo od 1. marca. Objavila sta jih tudi ECE in Energija plus, ki sta cene v primerjavi z rednimi ceniki znižala za 30 odstotkov. Prve položnice z novimi cenami bodo uporabniki prejeli aprila.