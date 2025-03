KPK, uprava za javna plačila in Ajpes po odkriti napaki v ustanovitev delovne skupine

Ljubljana, 6. marca - Predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), Uprave RS za javna plačila in Ajpesa so se po razkritju napačno označenih nakazil podjetja Gen-I in drugih subjektov na sestanku dogovorili, da v bodoče natančno identificirajo možne kritične situacije. Oblikovali bodo mešano delovno skupino, ki se bo intenzivno ukvarjala s takimi primeri.