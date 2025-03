V upravi za javna plačila priznali napako glede nakazila Gen-I

Ljubljana, 6. marca - V Upravi RS za javna plačila so danes potrdili, da je podjetje Gen-I 20 milijonov evrov marca 2022 nakazalo KDD, ne fizični osebi. V upravi so ob tem analizirali vse transakcije od leta 2014 do danes in ugotovili, da je do tovrstne napake prišlo v 11 primerih pri sedmih subjektih.