Peking: Kitajska se bo v trgovinski vojni z ZDA borila do konca

Peking, 6. marca - Kitajska je danes obljubila, da se bo v trgovinski vojni z ZDA borila "do konca", potem ko so ta teden začele veljati dodatne carine na uvoz kitajskega blaga v ZDA. Kitajski trgovinski minister Wang Wentao je opozoril, da bi lahko ameriške carine ogrozile stabilnost svetovne industrijske dobavne verige in ovirale razvoj svetovnega gospodarstva.