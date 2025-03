Po uvedbi ameriških carin kitajske oblasti v spodbujanje domačega povpraševanja

Peking, 5. marca - Kitajske oblasti so ob začetku letnega zasedanja nacionalnega ljudskega kongresa, v ospredju katerega so gospodarski izzivi v državi, napovedale izvedbo posebnega akcijskega načrta za močno spodbujanje domačega povpraševanja. Za letos so si zastavili cilj petodstotne gospodarske rasti in dvoodstotne inflacije, poročajo tuje tiskovne agencije.