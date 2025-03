Poklukar v Bruslju za enoten pristop EU pri vračanju migrantov

Bruselj, 5. marca - Zadovoljen sem, ker so prepoznani napori Slovenije, ki si skupaj z Italijo in Hrvaško prizadeva za zajezitev nezakonitih migracij, je danes po zasedanju notranjih ministrov članic EU v Bruslju povedal notranji minister Boštjan Poklukar. Poudaril je tudi pomen enotnega pristopa članic EU pri vračanju migrantov, ki nimajo pravice do bivanja v EU.