Notranji ministri EU za postopni zagon digitalnega nadzornega sistema na mejah

Bruselj, 5. marca - Notranji ministri Evropske unije so danes v Bruslju potrdili postopen zagon novega elektronskega sistema za vstop in izstop državljanov iz tretjih držav na zunanjih mejah EU (EES). S postopno uvedbo želijo priti naproti članicam in jim omogočiti več prilagodljivosti pri uvajanju, so sporočili iz Bruslja.