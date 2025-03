V Varnostnem svetu ZN posvet o razmerah v BiH

Sarajevo/New York, 5. marca - Rusija je zahtevala izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN o razmerah v Bosni in Hercegovini, a bo namesto tega v VS ZN v četrtek samo posvet o tem za zaprtimi vrati, poročajo mediji v BiH, ki navajajo neimenovane diplomatske vire. Politične razmere v državi so se zaostrile po obsodbi predsednika entitete BiH Republike Srbske Milorada Dodika.