Pregled - šport, 4. 3. (torek)

LJUBLJANA - Slovenski nogometni reprezentant Jan Oblak je s svojim Atleticom na prvi tekmi osmine finala lige prvakov gostoval pri mestnem tekmecu Realu Madridu in izgubil z 1:2. V četrtfinalu pa je praktično že Arsenal, ki je v gosteh kar s 7:1 ugnal PSV. Aston Villa je s 3:1 slavila v Bruggeu, Borussia Dortmund in Lille pa sta igrala 1:1. V sredo bodo še preostale štiri tekme, pari so Feyenoord - Inter, Bayern München - Bayer Leverkusen, Benfica - Barcelona in PSG - Liverpool.

TRONDHEIM - Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu so danes opravili obe tekaški preizkušnji na deset kilometrov v klasični tehniki. V moški konkurenci so domačini osvojili vse tri medalje, v ženski pa je slavila Švedinja Ebba Andersson. Druga je bila domačinka Therese Johaug, tretja pa Švedinja Frida karlsson. Edina Slovenka Anja Mandeljc je bila 21.

TRONDHEIM - Norveški smučarski tekač Johannes Hoesflot Klaebo je na domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu osvojil še tretjo zlato kolajno. Po naslovih v sprintu dvojic ter na 20 km je 28-letnik danes ugnal vso konkurenco še na 10 km klasično. Vse tri medalje so osvojili Norvežani, najboljši Slovenec pa je bil Miha Ličef na 42. mestu. Miha Šimenc je bil 48., Vili Črv 60., Valerij Gontar pa 63.

LJUBLJANA - Nogometaši Maribora so se uvrstili v četrtfinale pokala Slovenije, potem ko so v osmini finala premagali Aluminij z 2:0. Prejšnji teden je Olimpija v osmini finala s 3:0 ugnala drugoligaša Ilirijo 1911, Celjani so s 3:2 ugnali tudi drugoligaša sežanski Tabor, Koper pa je v prvoligaškem obračunu v gosteh odpravil Muro z 1:0. Preostale štiri tekme osmine finala bodo v sredo in četrtek.

LJUBLJANA - Odprtje Športnega centra Ilirija, v katerem bo tudi prvi pokrit olimpijski bazen v Ljubljani, bo 18. marca ob 18. uri, je na današnji novinarski konferenci v prestolnici potrdil župan Zoran Janković. Zdaj na objektu, tako župan, že poteka končno čiščenje pred odprtjem. Gradnja bazena na Iliriji v Ljubljani, ki je bil skupaj z dodatnimi objekti vreden 62,5 milijona evrov z DDV, je bila sicer že pred časom končana. Zapletlo pa se je pri tehničnem pregledu, na podlagi katerega pristojni izdajajo uporabno dovoljenje.

JESENICE - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v zadnji tekmi skupine master v drugem delu alpske lige na domačem ledu izgubili s Kitzbühlom z 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Jeseničani so tako ostali na četrtem mestu in ne bodo imeli možnosti izbire tekmeca v končnici.

VIPITENO - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje se niso uvrstili v končnico alpske lige. V današnji odločilni tretji tekmi kvalifikacij za nadaljevanje sezone so v gosteh izgubili z južnotiroslko ekipo Wipptal Broncos iz Vipitena z 1:4 (0:2, 1:2, 0:0).

INDIAN WELLS - Slovenski teniški igralki Kaji Juvan se ni uspelo prebiti na glavni turnir serije WTA 1000 v Indian Wellsu. Juvan je v 2. krogu kvalifikacij izgubila proti Američanki Whitney Osuigwe, 228. igralki s svetovne lestvice, z 0:6 in 6:7 (9).

CHICAGO - Hokejisti Los Angelesa so niz porazov raztegnili na štiri. Ponoči so v severnoameriški ligi NHL izgubili na gostovanju v Chicagu z 1:5. Častni gol za ekipo iz Kalifornije je dosegel Anže Kopitar, ki je v 12. minuti izenačil na 1:1.