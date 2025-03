Na vladi o povečanju sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost

Ljubljana, 5. marca - Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki povečuje državna sredstva za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost z enega na 1,25 odstotka BDP. Novosti se nanašajo tudi na delovanje Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris).