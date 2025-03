Mesec: Paket zakonodaje za reševanje romskih vprašanj bi šel lahko v javno obravnavo do konca marca

Novo mesto, 4. marca - Paket zakonodaje za reševanje romskih vprašanj je v zaključni fazi usklajevanja med ministrstvi, v javno obravnavo pa bi lahko šel do konca marca, je na delovnem obisku pri novomeškemu županu Gregorju Macedoniju povedal minister za delo Luka Mesec. Skupaj z zavodom za zaposlovanje so predstavili tudi projekt zaposlovanja Romov.

Po ministrovih besedah, ki koordinira skupino več ministrstev in urada vlade za narodnosti za pripravo omenjene zakonodaje, bodo usklajevanja med ministrstvi o paketu skušali zaključiti v četrtek. Nato bodo verjetno imeli še kakšen "intenziven krog usklajevanj" z župani in drugimi vpletenimi, paket pa bi lahko šel v javno razpravo nekje do konca marca.

Pri pripravi paketa se sicer ukvarjajo predvsem s tem, kako zagotoviti, da bodo romski otroci vključeni v vrtec, da bodo uspešno dokončali šolo in da se bodo Romi lahko zaposlili. Iščejo tudi rešitve, kakšna naj bo pri tem vloga občin in kako koordinirati politike vlade, občin in nevladnih organizacij na tem področju, je povedal Mesec.

Določene rešitve iz paketa so po njegovih besedah že v teku. Prav danes je bil v DZ sprejet zakon o financiranju občin, ki določa, da dobijo občine, ki imajo romska naselja, dodatek k proračunu. "Ta dodatek se mora zdaj začeti porabljati namensko, občine pa bodo morale tudi zelo jasno poročati, kako so ga porabile. Nočem preveč kritizirati županov ali občin, ampak tukaj do zdaj ni bilo vse v redu," je dejal.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes skupaj z zavodom za zaposlovanje v Novem mestu predstavilo tudi program zaposlovanja Romov z naslovom Romski vzor. V okviru programa po ministrovih besedah delodajalcem iz jugovzhodne Slovenije ponujajo, da država izvede usposabljanje Romov za delovna mesta, za katera bi delodajalci izkazali interes. Pri tem bi subvencionirala zaposlitev, zavod pa bi ponudil tudi mentorstvo Romov po tistem, ko bi že bili na delovnem mestu, da jim pomagajo privzgojiti delovne navade. Na ta način želijo po ministrovih besedah zaposliti predvsem "kritično skupino Romov".

Težava pri zaposlovanju Romov sicer po njegovi oceni niso samo Romi, ki da ne bi želeli delati, ampak tudi delodajalci. Januarja je namreč država objavila razpis, s katerim je delodajalcem ponudila pomoč pri zaposlovanju Romov po že omenjenem sistemu iz programa Romski vzor, a se je do zdaj nanj prijavil samo en delodajalec. Zato bodo skušali skupaj z lokalnimi skupnostmi aktivno pristopiti do delodajalcev, da bi bili ti pripravljeni zaposliti Rome, s tem pa tudi postaviti vzor, kako se je mogoče reševanja romskih vprašanj lotiti drugače. Med drugim bodo ciljali na komunale, domove za starejše in velike industrijske družbe, tudi Revoz, kot enega največjih zaposlovalcev v regiji, je povedal.

Občine si po besedah župana Macedonija želijo predvsem celovito reševanje problematike, kar je bilo tudi eno od njegovih osrednjih sporočil ministru. "Vesel sem, da smo danes slišali, da obstaja pripravljenost priprave sistemskih rešitev, tudi če imamo različne poglede na posamezna vprašanja. Vsak korak, ki ga bomo naredili na tem področju, bo pomenil, da otrokom ponovno vračamo neko možnost svetle prihodnosti," je dejal.

Na temo romskih vprašanj je v ponedeljek potekal tudi skupni sestanek državne sekretarke ministrstva za notranje zadeve in predsednice medresorske skupine za obravnavo romske problematike Helge Dobrin, predstavnikov ministrstva za delo, policije, nekaterih občin in Regijske civilne družbe, ki jo vodi Silvo Mesojedec. Ta je po sestanku sporočil, da jih predstavnik ministrstva za delo s predstavitvijo načrtovanih ukrepov ni navdušil in da so do ukrepov skeptični. Civilna iniciativa je zato predstavila svoje predloge.