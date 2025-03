Na novomeškem beležijo rahlo povečevanje medvrstniškega nasilja, policija okrepila navzočnost na terenu

Po besedah načelnika policijske postaje Novo mesto Roberta Zupančiča v Novem mestu do različnih kršitev prihaja predvsem na območju Šegove ulice, avtobusne in železniške postaje, bližnjega trgovskega centra in območju Loke, kjer se dnevno giblje večje število dijakov in učencev. Zato je policija ob kritičnih urah, to je predvsem ob začetku pouka, daljših odmorih in ob koncu pouka, na omenjenih mestih občutno povečala svojo navzočnost.

"Dnevno tam naloge izvajajo uniformirani policisti, kriminalisti v civilnih oblačilih, vodniki službenih psov in občasno tudi policisti konjeniki. S tem skušamo zagotavljati varnost, vplivati na občutek varnosti dijakov in občanov ter zagotavljati hitro interveniranje, v kolikor bi bilo treba," je povedal.

Na zadnji seji novomeškega varnostnega sveta je policija po njegovih besedah na občino podala tudi predlog, da se na posamezna kritična mesta namesti videonadzorni sistem. Redno so tudi v stiku z vodstvi šol, za preprečevanje medvrstniškega nasilja izvajajo različne delavnice, je povedal.

Letos so na omenjenih kritičnih mestih po Zupančičevih besedah obravnavali po eno kaznivo dejanje izsiljevanja, nasilništva in ropa ter dve kršitvi javnega reda in miru. Zasegli so bokser, solzivec in manjšo količino marihuane. Lani pa so obravnavali tri kazniva dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe, eno kaznivo dejanje grožnje ter kaznivi dejanji nasilništva in izsiljevanja. Vsa kazniva dejanja so preiskana. Obravnavali so tudi šest kršitev javnega reda in miru.

Na območju celotne PU Novo mesto so lani po besedah vodje oddelka za splošno kriminaliteto sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto Damjana Klepca zaradi kaznivih dejanj nasilja, kjer je bila žrtev vsaj ena mladoletna oseba, obravnavali 94 mladoletnikov, starih od 14 do 18 let, letos pa 30.

Največkrat so obravnavali kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe, sledijo grožnje, nasilništvo in izsiljevanje. Podoben trend se nadaljuje letos. "Pri tem opažamo, da so povod za tovrstna kazniva dejanja predvsem različne potrebe po dominantnosti posameznikov in videni vzorci v družinskem okolju," je povedal. Pomembno vlogo za preprečevanje tovrstnih dejanj imajo po njegovih besedah družina, izobraževalne ustanove, takojšen odziv in preventivne aktivnosti.

Na policiji po besedah policijskega inšpektorja sektorja uniformirane policije PU Novo mesto Igorja Kraševca opažajo, da je največ primerov nasilja v šolah in njihovi okolici. V večini primerov gre za klasično fizično nasilje, kot so udarci in brce, pojavlja se tudi nasilje preko spleta, predvsem v smislu izsiljevanja na podlagi pridobljenih osebnih fotografij, ki jih pozneje vrstniki brez dovoljenja delijo preko družbenih omrežij.

Kot pomembno je izpostavil, da občani vsakršno nasilje prijavljajo, in zagotovil, da se policija odzove v vseh primerih.

Pri preiskavi medvrstniškega nasilja je policija po njegovih besedah posebej pozorna tudi zanemarjanja mladoletnih oseb. Lani je podala sedem kazenskih ovadb zaradi zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja zaradi neobiskovanja šole in drugih oblik zanemarjenja, je povedal. Pri tem je izpostavil romska naselja, kjer se po njegovih besedah s problematiko in ozaveščanjem Romov posebej ukvarjata dva policista.

Podatka o tem, koliko kaznivih dejanj povzročijo mladoletni Romi, kar sicer kot težavo izpostavljajo posamezni dolenjski župani, pa na PU Novo mesto nimajo, je povedal.