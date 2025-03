Bruselj v pripravo načrta za podporo pri razogljičenju jeklarske industrije

Bruselj, 4. marca - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes s predstavniki jeklarske industrije, socialnimi partnerji in drugimi akterji razpravljala o prihodnosti jeklarske panoge, ki se sooča z izzivi razogljičenja in z nepravično globalno konkurenco. Do sredine meseca bo Bruselj pripravil akcijski načrt za podporo sektorju pri teh izzivih.