Von der Leyen: EU ostaja zavezana zelenemu dogovoru, a mora biti prilagodljiva

Bruselj, 29. januarja - EU ostaja zavezana ciljem zelenega dogovora, vendar pa moramo biti na poti do tja prilagodljivi in pragmatični, je ob današnji predstavitvi kompasa za konkurenčnost evropskega gospodarstva poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Kompas je namenjen zmanjšanju inovacijskega zaostanka, razogljičenju in večji ekonomski varnosti.