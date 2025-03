Stanje v medijih: Na Delu iz poslovnih razlogov odpustili dva novinarja

piše Polona Šega

Ljubljana, 4. marca - Na Delu so v zadnjih dneh iz poslovnih razlogov odpustili dva novinarja, so za STA povedali v sindikatu novinarjev Dela. Vodstvo o tej nameri ni obvestilo sindikata, do odpuščanja pa je prišlo kljub zagotovilom, da bodo število novinarjev zmanjševali na t. i. mehek način, je opozorila predsednica izvršnega odbora sindikata Andreja Žibret Ifko.