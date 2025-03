Pregled - svet, 3. 3. (ponedeljek)

DUNAJ - V Avstriji je pred predsednikom Alexandrom Van der Bellnom prisegla nova vlada, ki jo sestavljajo ljudska stranka (ÖVP), socialdemokrati (SPÖ) in liberalna stranka Neos. Vodil jo bo Christian Stocker iz ÖVP, ki je postal novi avstrijski kancler. Njegov namestnik bo vodja SPÖ Andreas Babler. Stranki ÖVP in SPÖ bosta imeli v vladi po šest resorjev, Neos pa dva.

LONDON - Velika Britanija in Francija nista sprejeli dogovora o predlogu delne prekinitve ognja v Ukrajini, so sporočili v britanski vladi. Ob tem so potrdili, da skupaj s Francijo in evropskimi zavezniki sodelujejo pri iskanju poti do trajnega miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je pred tem dejal, da bosta državi skupaj predlagali enomesečno premirje, ki bi zajemalo vojaško delovanje v zraku, na morju in energetski infrastrukturi.

LONDON - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po srečanju več evropskih in drugih voditeljev v nedeljo v Londonu zagotovil, da je kljub zaostritvi odnosov še vedno pripravljen popisati dogovor o redkih zemljah z ZDA. Po posrednih pozivih več ameriških republikancev je tudi ponovno izrazil pripravljenost na odstop, a v zameno za članstvo Ukrajine v Natu.

WASHINGTON/MOSKVA - Predsednik ZDA Donald Trump se je v nedeljo odzval na številne kritike zaradi njegovega zbliževanja z Rusijo. Kot je dejal, bi ZDA morale manj skrbi namenjati ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in se raje osredotočiti na druge probleme, zlasti na migracije. V Kremlju so nato danes sporočili, da si ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ne želi miru. Po besedah tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova bi morali ukrajinskega predsednika prisiliti k miru.

BERLIN - Vodja krščanskih demokratov (CDU) in kandidat za nemškega kanclerja Friedrich Merz, ki je znova potrdil podporo Kijevu, razmišlja o sklicu izredne seje nemškega parlamenta, na kateri bi potrjevali poseben proračunski sklad za obrambo. Za odobritev dodatnih obrambnih sredstev, s katerimi bi pomagali tudi Kijevu, je potrebna ustavna večina v parlamentu.

MANNHEIM - V nemškem Mannheimu je v množico z avtom zapeljal 40-letni nemški državljan, pri čemer sta bila ubita najmanj dva človeka, več pa huje ranjenih. Preiskava za zdaj ni pokazala, da bi bil v ozadju incidenta politični motiv. Policija je voznika, ki so ga zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico, aretirala. Sostorilcev naj ne bi bilo.

RIM - Iz Vatikana so sporočili, da je papež Frančišek, ki se že več kot 14 dni v rimski bolnišnici Gemelli zdravi za pljučnico, doživel dve novi dihalni stiski, zaradi česar so ga priklopili na kisik. Pred tem so iz Vatikana sporočili, da je papež preživel še eno mirno noč.

BRUSELJ - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po novem krogu dialoga o prihodnosti evropske avtomobilske industrije napovedala fleksibilnost pri izvajanju pravil o zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida, ki v primeru nespoštovanja predvidevajo tudi finančne kazni. Proizvajalcem namerava dati na voljo več časa za izpolnitev ciljev.

NEW YORK/RIJAD - Po odločitvi Izraela, da ustavi dostavo humanitarne pomoči v Gazo, se vrstijo kritični odzivi. Več arabskih držav je posvarilo, da to predstavlja kršitev dogovora o prekinitvi ognja. Združeni narodi so tako kot tudi Rdeči križ pozvali k takojšnji obnovi dobave pomoči. Že v nedeljo je pred posledicami te odločitve Izraela posvarila EU.

LOS ANGELES - Režiser, scenarist, montažer in producent Sean Baker je s svojim filmom Anora na podelitvi prejel štiri oskarje, petega pa je filmu po svoji prvi nominaciji prinesla tudi 25-letna glavna igralka Mikey Madison. Brutalist je dobil tri oskarje, med drugim igralec Adrian Brody za glavno moško vlogo.

KOUROU - Izstrelitev nove evropske rakete Ariane 6, ki naj bi v okviru prve komercialne misije v vesolje ponesla vojaški satelit, so tik pred začetkom odpovedali. Kot razlog za odpoved so pri podjetju Arianespace navedli težave na tleh. Drugih podrobnosti kot tudi morebitnega novega datuma izstrelitve niso objavili.

HAIFA - V pristaniškem mestu Haifa na severu Izraela je moški z nožem napadel ljudi, pri tem pa enega ubil. Najmanj štiri osebe so bile ranjene, od tega tri huje. Policija je napadalca po lastnih navedbah nevtralizirala. Sporočila je še, da je šlo za terorističen napad.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Donald Trump je v nedeljo imenoval pet kriptovalut, ki naj bi jih vključili v nove strateške rezerve. Poleg dveh večjih, bitcoin in ethereum, je navedel še tri manjše, in sicer kriptovalute XRP, solana in cardano. Vrednost omenjenih kriptovlaut je po Trumpovi objavi poletela v nebo.