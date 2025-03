Pregled - šport, 3. 3. (ponedeljek)

Ljubljana, 3. marca - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 3. marca.

MADRID - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je med nominiranci za prestižno športno nagrado laureus v kategoriji najboljšega športnika, so na spletni strani sporočili organizatorji prireditve. Ta bo na sporedu 21. aprila v Madridu. Med nominiranci je bila doslej od slovenskih športnikov in športnic le Tina Maze v letih 2014 in 2015.

LOS ANGELES - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v dresu Los Angeles Lakers v severnoameriški ligi NBA zabeležil še drugo zmago proti mestnim tekmecem Los Angeles Clippers. Šestindvajsetletni Ljubljančan je ob slavju s 108:102 dosegel 29 točk in podelil devet asistenc.

NEW YORK - Na vrhu teniške lestvice WTA je še naprej Belorusinja Arina Sabalenka. Prvi zasledovalki sta Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff. V deseterici je največji korak naprej napravila Američanka Emma Navarro. Od Slovenk je najvišje Veronika Erjavec na 153. mestu, medtem ko je Kaja Juvan pridobila 261 mest.

LONDON - Italijan Jannik Sinner je navkljub trimesečni prepovedi zaradi jemanja nedovoljenih poživil še vedno prepričljivo prvi na lestvici ATP. Drugi je Nemec Alexander Zverev, tretji Španec Carlos Alcaraz. Najvišje uvrščeni Slovenec je Bor Artnak, ki je s 452. nazadoval na 458. mesto.