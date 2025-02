Cene elektrike januarja zniževale cene pri proizvajalcih

Ljubljana, 28. februarja - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so bile januarja za 0,5 odstotka nižje kot decembra lani in za 0,8 odstotka nižje kot januarja lani, je objavil statistični urad. V obeh primerjavah so najbolj, za nekaj nad sedem odstotkov, upadle cene v oskrbi z električno energijo. Po skupinah izdelkov so se najbolj pocenili energenti.