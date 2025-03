Pregled - svet, 2. 3. (nedelja)

LONDON - Britanski premier Keir Starmer je gostil neformalni vrh o vojni v Ukrajini in evropski obrambi, ki so se ga poleg ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega udeležili predstavniki več kot desetih evropskih držav, Kanade in Turčije, pa tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte. Von der Leyen je po srečanju sporočila, da bo Evropa morala močno okrepiti svoje vložke v obrambo. Rutte je med drugim ocenil, da bodo ZDA ostale zavezane zvezi Nato, Starmer pa je po zasedanju naštel štiri ključne korake do miru v Ukrajini, ki zahtevajo močna varnostna jamstva od Evrope in ZDA. Napovedal je tudi, da bosta Združeno kraljestvo in Francija v sodelovanju z Ukrajino oblikovala načrt za konec vojne, ki ga bodo nato predstavili ZDA.

GAZA - Izrael je ob izteku prve faze dogovora o prekinitvi ognja v Gazi podprl predlog ZDA o njenem podaljšanju v času muslimanskega postnega meseca ramazana in judovskega praznika pashe, torej do 20. aprila. Palestinsko gibanje Hamas medtem še vedno vztraja, da je treba začeti drugo fazo dogovora, ki poleg izpustitve vseh izraelskih talcev predvideva končanje vojne in umik izraelskih sil iz Gaze. Izrael je zaradi tega prekinil dobave humanitarne pomoči v Gazo in grozi tudi z drugimi posledicami, kar je gibanje Hamas označilo za izsiljevanje in vojni zločin.

KAIRO/GAZA - Oblasti v Egiptu so pozvale k celoviti uresničitvi dogovora o prekinitvi ognja v Gazi, potem ko je Izrael ob izteku njegove prve faze in spora z gibanjem Hamas glede nadaljnjih korakov ustavil dobave humanitarne pomoči v Gazo. Egipt bo ob tem na torkovem vrhu arabskih držav predstavil lasten načrt za obnovo Gaze. Pozive k spoštovanju dogovora o prekinitvi ognja je bilo slišati tudi iz mednarodne skupnosti.

DUNAJ - Skupščina liberalne stranke Neos je z nekaj več kot 94 odstotki glasov svojih članov podprla sodelovanje stranke z ljudsko stranko (ÖVP) in socialdemokrati (SPÖ) v novi avstrijski vladni koaliciji. S tem je bila premagana zadnja ovira za oblikovanje nove vlade, ki bo tako v ponedeljek lahko slovesno prisegla pred predsednikom države Alexandrom Van der Bellnom.

HAMBURG - V Hamburgu na severu Nemčije so potekale lokalne volitve, na katerih je glede na prve izide vzporednih volitev pričakovati vnovično prepričljivo zmago socialdemokratov (SPD). Ta se zdi verjetna kljub njihovemu slabemu rezultatu na predčasnih parlamentarnih volitvah v Nemčiji pred tednom dni, na katerih je največ glasov prejela Konservativna unija CDU/CSU.

RIM/VATIKAN - Papež Frančišek je preživel še eno mirno noč, so davi sporočili iz rimske klinike Gemelli, kjer se papež zdravi že več kot dva tedna. V Vatikanu dodajajo, da papež počiva in da njegovo stanje ostaja stabilno. Frančišek bo zaradi bolezni znova izpustil redno opoldansko nedeljsko molitev z verniki na Trgu svetega Petra - to je prvič v času njegovega 12-letnega papeževanja, da jo bo moral izpustiti trikrat zapored.

MOSKVA - V Kremlju so ocenili, da so korenite spremembe ameriške zunanje politike v veliki meri v skladu z ruskimi stališči. "Nova administracija hitro spreminja vse konfiguracije svoje zunanje politike. To v veliki meri sovpada z našo vizijo," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Izpostavil je še, da Rusijo in ZDA sicer čaka še dolga pot, saj so dvostranski odnosi kot celota utrpeli ogromno škodo.

KIJEV - Ruske sile so ponoči znova napadle Ukrajino z droni. V ruskem obstreljevanju je bil ponoči v mestu Kramatorsk na vzhodu Ukrajine ubit en človek, dva pa sta bila ranjena. Dve smrtni žrtvi so zabeležili tudi v regiji Doneck, v drugih ukrajinskih regijah je bilo prav tako ranjenih več ljudi. Ukrajinska zračna obramba je ob tem uničila 63 od 79 brezpilotnih letalnikov, ki jih je ponoči izstrelila ruska vojska.

NIŠ - Po 18 urah se je davi v Nišu končal peti množičen protestni shod, na katerem je več deset tisoč ljudi štiri mesece po smrtonosnem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu zahtevalo odgovornost oblasti. Udeleženci so na shodu sprejeli "študentski edikt", v katerem so zapisali svoje videnje temeljev demokratične družbe. Povabili so k novemu množičnemu protestu 15. marca v Beogradu.

BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po petem množičnem študentskem protestu v Srbiji sporočil, da po "neuspešni barvni revoluciji" sledi "uspešna kontrarevolucija". V izjavi ob obisku v srbskem mestu Bor je napovedal, da bo kmalu celotno Srbijo pozval v Beograd, da bi "pokazali, da Srbija ni pest ovsa, ki jo bodo z lahkoto pozobali". Poleg tega se je s ponosom odzval na to, da so na pustnem karnevalu na Hrvaškem znova sežgali lutko z njegovo podobo.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto z izvršnim ukazom angleščino prvič v 250-letni zgodovini države razglasil za uradni jezik ZDA, kjer zaradi množičnega priseljevanja skozi zgodovino govorijo praktično vse svetovne jezike. Cilj ukaza naj bi bila poenotenje delovanja in učinkovitost v zvezni vladi. ZDA nimajo uradnega jezika, vendar pa morajo kandidati za pridobitev državljanstva vseeno dokazati vsaj osnovno razumevanje angleščine, ki jo je kot uradni jezik opredelilo več kot 30 zveznih držav.

WASHINGTON - Ameriško ministrstvo za obrambo je na južno mejo z Mehiko poslalo dodatne vojake, da bi zajezili nezakonite migracije. Ukrep je v skladu s prednostno nalogo predsednika Donalda Trumpa, da "zapečati mejo in zaščiti ozemeljsko celovitost Združenih držav," je povedal predstavnik Pentagona. Ameriški mediji so poročali, da v operaciji sodeluje približno 3000 vojakov.

AUSTIN - Vesoljsko plovilo Blue Ghost ameriškega podjetja Firefly Aerospace je po dolgem potovanju po vesolju uspešno pristalo na Luni. To je šele druga zasebna misija, ki je dosegla ta mejnik. Misija je del partnerstva med ameriško vesoljsko agencijo Nasa in zasebnimi podjetji v vesoljski industriji ZDA, katerega cilj je zmanjšati stroške in podpreti program Artemis, namenjen vrnitvi astronavtov na Luno.