Pregled - šport, 2. 3. (nedelja)

Ljubljana, 2. marca - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 2. marca.

TRONDHEIM - Norvežan Marius Lindvik je olimpijskemu naslovu iz Pekinga in svetovnemu v poletih 2022 pred domačimi navijači v Trondheimu danes dodal še naslov na srednji skakalnici. Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek na osmem mestu. Lovro Kos je bil 13., tretji slovenski finalist prve moške tekme tega SP Domen Prevc pa 18.

TRONDHEIM - Norveška nordijska kombinatorka Gyda Westvold Hansen je zmagovalka klasične preizkušnje na svetovnem prvenstvu v Trondheimu in še tretjič zapovrstjo postala svetovna prvakinja. Med prvo petnajsterico so končale tri Slovenke, Ema Volavšek je bila deseta, Teja Pavec 12. in Tia Malovrh 14.

TRONDHEIM - Švedska smučarska tekačica Ebba Andersson je na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu na Norveškem ubranila naslov svetovne prvakinje v skiatlonu. Švedinja je na 20-km preizkušnji po tesnem fotofinišu ugnala Norvežanko Therese Johaug. Edina Slovenka na tekmi Anja Mandeljc je končala na 24. mestu.

CORDOBA - Slovenski dirkač Tim Gajser je novo sezono svetovnega prvenstva v motokrosu začel s tretjim mestom v argentinski Cordobi. Gajser je obe vožnji elitnega razreda MXGP končal na tem mestu, zmagal je Francoz Maxime Renaux pred rojakom Romainom Febvrom. Drugi slovenski tekmovalec na dirki Jan Pancar je bil 14.

KRANJSKA GORA - Norveški alpski smučar Henrik Kristoffersen je junak letošnjega pokala Vitranc v Kranjski gori. Po zmagi na sobotnem veleslalomu je bil najboljši tudi v slalomu. Miha Oserban, edini domači predstavnik, ni pripeljal v cilj prve vožnje.

KVITFJELL - Italijanka Federica Brignone je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v norveškem Kvitfjellu. Šest stotink sekunde je na drugem mestu zaostala vodilna v tej disciplini Švicarka Lara Gut-Behrami. Edina Slovenka Ilka Štuhec je bila 22.

KRYNICA-ZDROJ - Slovenski deskar Tim Mastnak je na zadnjem paralelnem veleslalomu sezone svetovnega pokala v poljski Krynici zasedel šesto mesto. Po tretjem v kvalifikacijah je v osmini finala za dve stotinki sekunde izločil Italijana Edwina Corattija, nato pa ga je v četrtfinalu za šest stotink premagal avstrijski veteran Andreas Prommegger.

CELJE - Nogometaši Olimpije so v 23. krogu Prve lige Telemach premagali Celje z 2:0 (1:0), nogometaši Mure in Brava Big Banga pa so se razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1).

NOVO MESTO - Košarkarji Krke so v 21. krogu lige Aba doma izgubili proti Partizanu s 77:79.

BURIRAM - Španski zvezdnik Marc Marquez je zmagovalec prve dirke sezone svetovnega motociklističnega prvenstva v razredu motoGP v Buriramu. Drugo mesto je na veliki nagradi Tajske pripadlo njegovemu bratu Alexu Marquezu, tretje pa Italijanu Francescu Bagnaii.

ST. LOUIS - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL izgubili še tretjič zapovrstjo. S 4:1 jih je premagala zasedba St. Louis Blues. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar je prispeval podajo pri edinem golu svoje ekipe.