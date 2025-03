Pregled - šport, 1. 3. (sobota)

KRANJSKA GORA - Norvežan Henrik Kristoffersen je zmagovalec veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev za 64. Pokal Vitranc v Kranjski Gori. Drugi je bil Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, tretji pa Švicar Marco Odermatt. Domači adut Žan Kranjec je končal na 16. mestu. Že v prvi vožnji sta nastop končala preostala Slovenca na startu. Anže Gartner je z velikima zaostankom več kot šest sekund zasedel 57. mesto, Miha Oserban pa ni privozil do cilja.

KVITFJELL - Nemška alpska smučarka Emma Aicher je zmagovalka smuka za svetovni pokal v norveškem Kvitfjellu. Za tri stotinke sekunde je 21-letnica za prvo zmago v svetovnem pokalu ugnala Američanko Lauren Macuga, na tretjem mestu pa je preizkušnjo končala petkova zmagovalka Avstrijka Cornelia Hütter. Slovenska predstavnica Ilka Štuhec je bila tokrat 13.

TRONDHEIM - Slovenske smučarske skakalke Nika Prevc, Ema Klinec, Tina Erzar in Katra Komar so bile četrte na ekipni tekmi na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu. Zbrale so 792,9 točke. Med 12 reprezentancami so zmagale gostiteljice Norvežanke (904,5) pred Avstrijo (885,1) in Nemčijo (846,5).

TRONDHEIM - Norveški smučarski tekač Johannes Hoesflot Klaebo je novi svetovni prvak v skiatlonu. Na današnji preizkušnji na 20 km na svetovnem prvenstvu v Trondheimu so vse tri medalje osvojili Norvežani, najboljši Slovenec je bil Miha Šimenc na 44. mestu. Srebro je pripadlo Martinu Nyengetu, zaostal je 1,4 sekunde, toliko kot tretji Harald Oestberg Amundsen.

TRONDHEIM - Norveška kombinatorca Jarl Magnus Riiber in Jens Luraas Oftebro sta na uvodni posamični tekmi nordijskih kombinatorcev, strnjeni preizkušnji, ki je bila prvič na sporedu svetovnega prvenstva, v Trondheimu državi gostiteljici priborila dvojno zmago. Za Riiberja, ki je bil najboljši že po skoku, je to deseto zlato odličje na prvenstvih. Čast preostalih reprezentanc je s tretjim mestom rešil Nemec Vinzenz Geiger. Slovenska kombinatorca Gašper Brecl in Vid Vrhovnik sta bila 35. in 34.

KRYNICA - Slovenska deskarka Gloria Kotnik in deskar Tim Mastnak sta izpadla v osmini finala izločilnih bojev tekme v paralelnem veleslalomu v poljski Krynici. Kotnik je bila tako v kvalifikacijah kot na koncu 13. Mastnak je za las ujel izločilne boje, nato pa ni bil kos najhitrejšemu v kvalifikacijah in zasedel 16. mesto. Žan Košir je bil 26. Žensko preizkušnjo je dobila Ramona Theresia Hofmeister, moško pa italijanski veteran Roland Fischnaller.

CORDOBA - Slovenski motokrosist Tim Gajser (Honda) je v današnjih kvalifikacijah za VN Argentine v Cordobi zasedel tretje mesto v razredu MXGP. Pred štirikratnim svetovnim prvakom v elitnem motokrosističnem razredu iz Slovenije sta se uvrstila Francoza Maxime Renaux (Yamaha) in Romain Febvre (Kawasaki). Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar (KTM) je v kvalifikacijah zasedel 14. mesto. V nedeljo se bo prva vožnja pričela ob 17.15, druga pa ob 20.10.

PODGORICA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 21. krogu lige Aba izgubili z Budućnostjo z 78:95 (17:26, 35:47, 58:68).

LJUBLJANA - Nogometaši Kalcerja iz Radomelj so v 23. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Mariboru z 0:4 (0:1). Koper ina Nafta 1903 sta igrala 0:0, Primorje pa je izgubilo proti Domžalam z 0:1 (0:0).

BOLZANO - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi skupine master v drugem delu alpske lige gostovali pri Rittnu in izgubili z 1:2. Ekipa RST Pellet Celje pa je na drugi kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v četrtfinale alpske lige doma izgubila proti zasedbi Wipptal Broncos z 0:1. Po dveh tekmah je izid v zmagah 1:1, odločilna tretja tekma pa bo v torek na Južnem Tirolskem.

DUBAJ - Grk Stefanos Cicipas je končno prišel do zmage na turnirju serije ATP 500. Uspešen je bil šele v dvanajstem poskusu oziroma finalu. V Dubaju je bil boljši od Kanadčana Felixa Auger-Aliassima s 6:3 in 6:3.

CLERMONT-FERRAND - Švedski atlet Armand Duplantis je v francoskem Clermont-Ferrandu na prestižnem mitingu najboljših skakalcev s palico postavil nov svetovni rekord. S 6,27 metra je v petek za centimeter izboljšal svojo najboljšo znamko iz avgusta preteklega leta v Chorzowu.

LOS ANGELES - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je ob zmagi s 106:102 svojih Los Angeles Lakers proti mestnim tekmecem Clippers dosegel 31 točk. Lakers so zdaj pri razmerju zmag in porazov 37-21, kar je dovolj za četrto mesto na zahodu. Jezerniki so v zadnjem mesecu in pol izjemno uspešni, saj so dosegli še 15. zmago na 18 tekmah.

DALLAS - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL visoko izgubili tekmo rednega dela proti Dallas Stars. Zvezde so bile na domačem terenu boljše s 6:2, slovenski as Anže Kopitar pa se v dresu kraljev ni vpisal med strelce ali podajalce.

BURIRAM - Španski dirkač Marc Marquez je prvi zmagovalec nove sezone svetovnega prvenstva v motociklizmu. Španec je v elitnem razredu motoGP slavil na sprinterski dirki v tajskem Buriramu in tako dosegel prvo zmago v barvah tovarniške zasedbe Ducatija. Alex Marquez je odbil poskus napada Francesca Bagnaie in potem brez večjih težav vozil na drugem mestu, medtem ko je Bagnaia obtičal na tretjem.