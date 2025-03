Pregled - svet, 1. 3. (sobota)

LONDON - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po petkovem sporu z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom poudaril, da kljub "zahtevnemu dialogu" državi ostajata strateški partnerici. Dodal je, da je Ukrajina izredno hvaležna ZDA za vso podporo, še posebej med rusko invazijo. Zatrdil je, da je Kijev pripravljen na podpis dogovora o redkih zemljah z ZDA, in ponovno pozval, naj Washington Ukrajini da varnostna jamstva. Zelenskega je v Londonu sprejel britanski premier Keir Starmer in mu zagotovil vso podporo.

BRUSELJ/PARIZ/RIM/BUDIMPEŠTA - Iz Evrope so se vrstili izrazi podpore predsedniku Ukrajine Volodimirju Zelenskemu po sporu s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Nadaljnjo podporo Ukrajini sta izrazila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa ter številni drugi voditelji, med njimi francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Olaf Scholz in najverjetnejši bodoči kancler Friedrich Merz. Italijanska premierka Giorgia Meloni je pozvala k takojšnjemu sklicu vrha med ZDA in Evropo ter posvarila pred delitvijo Zahoda. Madžarski premier Viktor Orban pa meni, da bi se morala EU neposredno pogajati z Rusijo.

MOSKVA - Rusija je petkov obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v ZDA, ki se je sprevrgel v prepir z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, označila za popoln politični in diplomatski neuspeh Kijeva. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je Zelenskega obtožila, da je obseden s prizadevanji za nadaljevanje vojne.

KIJEV/MOSKVA - Ruska vojska je ponoči sprožila nov val napadov z brezpilotnimi letali na Ukrajino. V Odesi je v napadu ena oseba umrla, v Harkovu pa je bilo ranjenih sedem ljudi. V napadu ruskih sil v Harkovu je bila zadeta bolnišnica, je povedal župan Igor Terehov. Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči prestregla in uničila 48 ukrajinskih brezpilotnikov.

GAZA/KAIRO - V skladu z dogovorom o prekinitvi ognja v Gazi se je iztekla prva faza dogovora, med katero je palestinsko gibanje Hamas Izraelu vrnilo 33 talcev v zameno za več kot tisoč palestinskih zapornikov. Pogajanja o drugi fazi, ki naj bi vključevala končanje vojne, še niso dala rezultatov. Hamas vztraja, da je treba začeti izvajati drugo fazo dogovora, ki predvideva umik izraelskih sil iz Gaze ter izpustitev vseh talcev, medtem ko bi Izrael rad dosegel izpustitev vseh talcev še v podaljšani prvi fazi.

VATIKAN - Papež Frančišek je po dihalni stiski, ki jo je utrpel v petek zvečer, preživel mirno noč v bolnišnici Gemelli, kjer se že dva tedna zdravi zaradi pljučnice na obeh pljučnih krilih, so sporočili iz Vatikana. Dodali so, da papež počiva, drugih informacij o njegovem zdravstvenem stanju pa niso posredovali. Zvečer so sporočili, da papež dobiva kisik, njegovo stanje pa je stabilno.

NIŠ - Potekal je velik protestni shod, na so katerem študentje štiri mesece po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahtevalo 15 življenj, še naprej zahtevali razkritje vse dokumentacije v zvezi s prenovo postaje ter opozarjali na korupcijo v državi. Ob 11.52, torej ob uri, ko se je zgodila tragedija v Novem Sadu, so protestniki za petnajst minut utihnili in se spomnili 15 žrtev zrušenja. Naslednji veliki shod naj bi bil 15. marca v Beogradu

WASHINGTON - Ameriški State Department je v petek obvestil kongres, da je predsednik Donald Trump odobril prodajo orožja Izraelu v vrednosti treh milijard dolarjev, pri čemer gre tudi za 900-kilogramske bombe, ki jih je Izrael uporabljal za napade na Gazo. Dodatno orožje - gre večinoma za bombe in rakete - bodo ZDA Izraelu začele dobavljati prihodnje leto. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je kongres obvestil, da bo Izrael leta 2028 začel prejemati strelivo v vrednosti 675,7 milijona dolarjev.

ANKARA - Delavska stranka Kurdistana PKK je razglasila prekinitev ognja s Turčijo, potem ko je njen vodja in ustanovitelj Abudlah Öcalan v četrtek skupino pozval, naj se razpusti in odloži orožje. Da bi utrli pot za uresničitev poziva k miru in demokratični družbi, z razglašamo prekinitev ognja, je sporočil izvršni odbor v Turčiji prepovedane PKK, ki zahteva svobodo za 75-letnega ustanovitelja Öcalana.

PARIZ - Na podelitvi francoskih filmskih nagrad je v petek zvečer sedem cezarjev prejel film Emilia Perez, med drugimi za najboljši film in režijo. Film ima 13 nominacij za nedeljske oskarje. Nagrado za najboljšega igralca je prejel Karim Leklou, ki je nastopil v filmu Le Roman de Jim z angleškim naslovom Jim's story v režiji Arnauda Larrieua in Jean-Marie Larrieua. Cezarja za najboljšo igralko je prejela Hafsia Herzi za film Borgo režiserja Staphanea Demoustiera, poročajo tuje tiskovne agencije.

RIO DE JANEIRO - S paradami šol sambe se je v petek začel največji pustni karneval na svetu. Kralj karnevala Rei Momo je od župana Eduarda Paesa prejel ključ mesta in tako odprl karneval. Glavni karnevalski dogodek je slavna povorka pustnih mask s tekmovanjem šol sambe, ki bo letos prvič potekala kar tri večere zapored, od nedelje do torka. Karneval v Riu velja za največjo zabavo na svetu, lokalne oblasti pa pričakujejo, da bo v času karnevala v mestu osem milijonov ljudi.