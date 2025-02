Pregled - svet, 28. 2. (petek)

WASHINGTON - Predsednik ZDA Donald Trump je v Beli hiši sprejel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Srečanje se je po uvodnih besedah sprevrglo v prepir. Trump in podpredsednik ZDA JD Vance sta Zelenskemu očitala, da ni spoštljiv, ko je ta trdil, da ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ne gre zaupati. Trump je pred kamerami okaral Zelenskega in mu očital, da ogroža življenja milijonov ljudi in da izziva tretjo svetovno vojno. Zelenski je na to odvrnil, da želi mir, ampak z jamstvi. Po prepiru sta predsednika, ki naj bi po prvotnih napovedih na srečanju podpisala dogovor o dostopu ZDA do ukrajinskih redkih zemelj, zaključila srečanje, Zelenski pa je zapustil Belo hišo. Trump mu je sporočil, naj se vrne, ko bo pripravljen na mir.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Donald Trump in britanski premier Keir Starmer v četrtek v Beli hiši nista izrazila enotnega stališča glede nadaljevanja politike do Ukrajine. Trump je dejal, da podpira 5. člen severnoatlantske pogodbe, ki zagotavlja vzajemno obrambo članic zveze Nato, ni pa potrdil pripravljenosti za varnostna jamstva Ukrajini v zameno za dostop do redkih zemelj in drugih surovin.

KAIRO - Nadaljevala so se pogajanja o drugi fazi prekinitve ognja v Gazi. Kot je v četrtek sporočil Egipt, na pogovorih sodelujejo še delegacije Izraela, Katarja in ZDA. Prva faza dogovora naj bi se končala v soboto, izraelska delegacija pa naj bi si prizadevala za podaljšanje prve faze dogovora za dodatnih 42 dni, v kateri bi Hamas vsak teden osvobodil tri talce v zameno za Palestinske zapornike. Hamas sicer temu nasprotuje in je mednarodno skupnost pozval, naj pritisne na Izrael za začetek druge faze prekinitve ognja v Gazi.

DUNAJ - Avstrijska ljudska stranka (ÖVP), socialdemokrati (SPÖ) in liberalni Neos so se dogovorili o razdelitvi resorjev v prihodnji vladi. ÖVP in SPÖ bo pripadlo po šest resorjev, Neosu pa dva. Vlado bo vodil vodja ÖVP Christian Stocker, ki ga bo predsednik države Alexander Van der Bellen sprejel v ponedeljek. Ministra za notranje zadeve in obrambo bosta ostala Gerhard Karner in Klaudia Tanner iz ÖVP, finančni minister bo Markus Marterbauer iz SPÖ, zunanja ministrica pa vodja Neosa Beate Meinl-Reisinger.

BERLIN - Vodilni predstavniki zmagovalne Krščansko-demokratsko unije CDU in njene sestrske Krščansko-socialne unije CSU so začeli uvodne pogovore o morebitnem oblikovanju nove koalicije skupaj s socialdemokrati SPD. Koalicija velja za najverjetnejšo glede na rezultate nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitev. Vodja CDU in najverjetnejši prihodnji kancler Friedrich Merz je dejal, da želi vladajočo koalicijo oblikovati do velike noči. Vendar pa bosta morali obe strani najti skupno pot pri perečih vprašanj, od priseljevanja do uravnoteženja omejenega proračuna.

KIJEV/MOSKVA - Ruska vojska prek obmejne ruske regije Kursk, ki jo deloma nadzirajo ukrajinske sile, izvaja napade na obmejne ukrajinske položaje, so danes sporočili v Kijevu in dodali, da ruskim silam doslej ni uspel preboj. Obe državi sta medtem poročali o novih obsežnih medsebojnih nočnih napadih z brezpilotnimi letalniki.

VATIKAN - Papež Frančišek, ki se že dva tedna zdravi v bolnišnici zaradi pljučnice, je utrpel novo dihalno stisko. Papeža so nemudoma oskrbeli s kisikom, ki je izboljšal njegovo stanje, so sporočili iz Vatikana. Iz Vatikana so sicer pred tem v četrtek sporočili, da se zdravstveno stanje papeža izboljšuje.

NEW DELHI - EU in Indija nameravata do konca leta zaključiti sporazum o prosti trgovini, sta po srečanju napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in indijski premier Narendra Modi. Von der Leyen se je zavzela tudi za tesnejše sodelovanje z Indijo na področjih tehnologije, varnosti in obrambe. Modi pa je dejal, da imata Indija in EU skupen pogled na mir, varnost, stabilnost in blaginjo azijsko-pacifiške regije.

NEW YORK - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil zaskrbljenost zaradi odločitve administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da občutno zmanjša proračunska sredstva za humanitarno pomoč po svetu. Opozoril je, da je ta odločitev v nasprotju z interesi ZDA. Agencije Združenih narodov so v zadnjih 48 urah prejele obvestilo o velikem zmanjšanju sredstev iz ZDA, je dejal Guterres. Opozoril je, da bo odločitev imela uničujoče posledice za ranljive po svetu.

BANJALUKA - Narodna skupščina Republike Srbske je po obsodbi predsednika te entitete BiH Milorada Dodika v četrtek sprejela več zakonov, med njimi tudi zakon, ki ukinja pristojnosti pravosodnih institucij BiH na območju Republike Srbske. V Sarajevu so v odzivu na sprejete zakone že napovedali ukrepe in opozorili, da enostranska ukinitev pristojnosti državnih institucij v entiteti ni v skladu z ustavo BiH.

PEKING - Kitajski predsednik Xi Jinping je sprejel nekdanjega ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja, ki je sedaj vodja sveta za nacionalno varnost. Šojgu je po navedbah ruskih medijev drugič v zadnjih treh mesecih obiskal Kitajsko, medtem ko se je predsednik ZDA Donald Trump po prevzemu položaja januarja letos približal Rusiji, ob prizadevanjih za sklenitev dogovora za končanje vojne v Ukrajini pa iz pogajanj izključil Kijev in evropske zaveznike.

PEKING - Kitajski predsednik Xi Jinping je pred zasedanjem nacionalnega ljudskega kongresa, ki bo potekalo prihodnji teden, priznal, da se kitajsko gospodarstvo sooča s številnimi težavami in izzivi. Zasedanje kongresa bo sicer omogočilo vpogled v prednostne naloge oblasti, ki si prizadevajo za oživitev gospodarstva. Kitajska je ob tem napovedala, da bo v primeru vztrajanja ZDA pri dodatnih carinah, ki jih je v četrtek znova napovedal predsednik Donald Trump, izvedla vse potrebne protiukrepe. Washington so obtožili izsiljevanja ter sporočili, da pritisk, prisila in grožnje niso pravi način za komuniciranje s Kitajsko.

BUKAREŠTA - V okviru preiskave skrajno desnega romunskega predsedniškega kandidata in zmagovalca razveljavljenega prvega kroga volitev Calina Georgescuja so policisti zasegli granate, več kosov orožja in streliva, zlato in denar, je v četrtek sporočila romunska policija. Georgescuja je pred tem tožilstvo obtožilo zaradi lažnih izjav o financiranju volitev, napeljevanja k dejanjem proti ustavni ureditvi in spodbujanje k ustanovitvi fašistične organizacije.

CIUDAD DE MEXICO - Mehika in ZDA so se v četrtek po obisku visoke mehiške delegacije v ZDA dogovorile o sodelovanju v boju proti trgovini z drogami. Prav tako je Mehika oblastem v ZDA izročila 29 domnevnih preprodajalcev drog, med katerimi je po navedbah mehiške vlade več zloglasnih mamilarskih kraljev in nekdanjih vodij kartelov. Eden izmed teh je tudi Rafael Caro Quintero, ki je obtožen umora agenta ameriške agencije za boj proti trgovini z mamili (DEA).

MANAGUA - Nikaragva je v četrtek napovedala izstop iz Sveta ZN za človekove pravice, potem ko so strokovnjaki, ki so jih za preiskavo razmer v tej srednjeameriški državi pooblastili ZN, vlado predsednika Daniela Ortege obtožili vsesplošne represije. Po navedbah ZN so strokovnjaki ugotovili, da sta Ortega in njegova žena ter sopredsednica Rosario Murillo spremenila Nikaragvo v avtoritarno državo, v kateri ni več neodvisnih institucij, opozicijski glasovi pa so utišani.

SAN FRANCISCO - Ameriški zvezni sodnik William Alsup je v četrtek ugotovil, da so množična odpuščanja zveznih vladnih uslužbencev nezakonita, vendar pa hkrati ugotovil, da sam verjetno nima pooblastil za ukaz vladi, naj odpuščene ponovno zaposli. Nova administracija predsednika Donalda Trumpa pospešeno odpušča vladne uslužbence po priporočilu neformalnega urada za vladno učinkovitost (Doge) pod vodstvom milijarderja Elona Muska.