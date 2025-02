Pregled - šport, 28. 2. (petek)

TRONDHEIM - Nika Prevc z 98 in 100 metri ter 258,2 točke prepričljivo osvojila zlato medaljo na tekmi smučarskih skakalk na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v norveškem Trondheimu. Za 8,4 točke je za Slovenko zaostala Nemka Selina Freitag (99 in 103,5 m, 250,8), tretja je bila Norvežanka Anna Odine Stroem (99 in 96,5 m, 246,6). Prevc je osvojila šesto zlato slovensko medaljo na svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju in svojo prvo na velikih tekmah doslej.

TRONDHEIM - Norveški nordijski kombinatorci so na mešani ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Trondheimu upravičili vlogo prvih favoritov in ubranili naslov prvakov iz Planice. Jens Luras Oftebro, Gyda Westvold Hansen, Ida Marie Hagen in Jarl Magnus Riiber so bili najboljši že na skakalnici, v teku pa so prednost pred zasledovalci zanesljivo ubranili. Slovenija v postavi Vid Vrhovnik, Ema Volavšek, Tia Malovrh in Gašper Brecelj je zasedla sedmo mesto, kar je mesto bolje, kot so ga zabeležili na prejšnjem prvenstvu.

KVITFJELL - Avstrijka Cornelia Hütter je zmagovalka smukaške preizkušnje za svetovni pokal alpskih smučark v Kvitfjellu na Norveškem. Avstrijka je za 0,15 sekunde ugnala Nemko Emmo Aicher, tretja je bila Američanka Breezy Johnson. Edina Slovenka Ilka Štuhec je osvojila sedmo mesto in prišla do najboljše uvrstitve v sezoni.

FRANKFURT - Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je bil na 54. generalni skupščini Evropskih olimpijskih komitejev (EOC) v Frankfurtu izvoljen v izvršni odbor kot drugi Slovenec. Za predsednika je bil za štiri leta ponovno izbran sedanji prvi mož Spiros Kapralos, ki je bil edini kandidat.

MADRID - Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej je s 4,70 metra na zadnji tekmi sezone v zlati dvoranski seriji Svetovne atletike v Madridu osvojila drugo mesto in bila s 24 točkami druga tudi v skupnem seštevku discipline. Zmagala je Britanka Molly Caudery s 7,85 m in s 27 točkami osvojila skupni seštevek discipline. Anita Horvat je zmagala v teku na 800 m s časom 2:00,35.

MURSKA SOBOTA - Matjaž Kek ml. je novi trener slovenskega nogometnega prvoligaša Mure, je klub iz Murske Sobote v četrtek sporočil na družbenem omrežju Facebook. Kek bo na mestu glavnega trenerja zamenjal Oskarja Drobneta, ki je odstopil po sredinem porazu v osmini finala Pokala Pivovarne Union proti Kopru (0:1). Sin selektorja slovenske nogometne reprezentance Matjaža Keka je doslej opravljal vlogo pomočnika trenerja pri črno-belih.

LJUBLJANA - Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je objavila novo lestvico reprezentanc, ki zajemajo tudi zadnje kvalifikacijsko okno za EP. Slovenija je med moškimi enajsta ekipa na svetu in sedma v Evropi, pri dekletih pa dvaindvajseta oziroma trinajsta med evropskimi reprezentancami.

LOS ANGELES - Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA na domačem parketu prišli do nove zmage s 111:102 proti ekipi Minnesota Timberwolves. Slovenski as Luka Dončić je vpisal 21 točk, 13 skokov in pet podaj. Denver Nuggets, kjer zaradi poškodbe še ni nared Vlatko Čančar, pa so izgubili na gostovanju pri Milwaukee Bucks s 112:121.

DUBAJ - Finalista teniškega turnirja serije ATP 500 v Dubaju sta Kanadčan Felix Auger-Aliassime in Grk Stefanos Cicipas. Kanadčan je v polfinalu v treh nizih premagal Francoza Quentina Halysa, Grk pa je bil z 2:0 boljši od Nizozemca Tallona Griekspoorja.