Tedenski pregled - Slovenija od 28. 2. do 6. 3.

PETEK, 28. februarja

LJUBLJANA/WASHINGTON - Po sporu med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom med obiskom prvega v Beli hiši je podporo Ukrajini izrazila tudi Slovenija. Predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta poudarila, da je v vojni agresor Rusija. Zunanja ministrica Tanja Fajon pa se je zavzela za pravičen in trajen mir v Ukrajini.

LJUBLJANA - Po dveh letih in pol se je s koncem februarja izteklo obdobje regulacije cen električne energije, ki jo je vlada uvedla kot odgovor na energetsko draginjo po ruski agresiji na Ukrajino. Dobavitelji so z marcem začeli obračunavati elektriko po svojih cenikih, bistveno višjih položnic naj ta sprememba ne bi prinesla.

LJUBLJANA - Cene življenjskih potrebščin so bile februarja po podatkih statističnega urada za 1,6 odstotka višje kot pred letom dni, na mesečni ravni je bila inflacija 0,3-odstotna. Na letno stopnjo inflacije so najbolj vplivale v povprečju za 2,8 odstotka višje cene hrane in brezalkoholnih pijač.

LJUBLJANA - Agencija Spirit Slovenija je razveljavila 83-milijonski javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski ter savinjsko-šaleški premogovni regiji, potem ko so mediji razkrili vrsto domnevnih nepravilnosti. O razpisu je v ponedeljek razpravljala tudi komisija DZ za nadzor javnih financ in med drugim računskemu sodišču predlagala revizijo izvedbe vseh javnih razpisov Spirita. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež je v sredo napovedal objavo dveh novih razpisov.

TRONDHEIM - Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju je smučarska skakalka Nika Prevc osvojila zlato medaljo na posamični tekmi.

FRANKFURT - Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac je bil na generalni skupščini Evropskih olimpijskih komitejev (EOC) izvoljen v izvršni odbor z mandatom do leta 2029.

SOBOTA, 1. marca

KRANJSKA GORA - Z veleslalomsko tekmo, na kateri je slavil Norvežan Henrik Kristoffersen, Žan Kranjec pa je bil 16., se je začelo tekmovanje za pokal Vitranc. V nedeljo je v slalomu prav tako slavil Kristoffersen ter tako svoje skupno število zmag dvignil na 33.

NEDELJA, 2. marca

LJUBLJANA - Slovenija je prepričana, da je po končani prvi fazi premirja v Gazi treba vse napore usmeriti v sklenitev miroljubne rešitve in spoštovati mednarodno pravo. Zunanje ministrstvo je po koncu prve faze dogovora o prekinitvi ognja v Gazi in izraelski ustavitvi humanitarne pomoči v Gazo izrazilo tudi globoko zaskrbljenost zaradi posledic vojaških operacij Izraela na Zahodnem bregu. V torek je znova opozorilo, da bi ustavitev pomoči lahko privedla do humanitarne katastrofe in dodatno poslabšala razmere za civilno prebivalstvo.

PTUJ/CERKNICA/CERKNO - V številnih krajih po državi so na pustno nedeljo rajale maškare in potekali karnevali. Že 65. Kurentovanje na Ptuju je privabilo več deset tisoč obiskovalcev, na tradicionalnem karnevalu v Cerknici so pred 20.000 obiskovalci z bogatim pustnim sprevodom zaznamovali 50-letnico tamkajšnjega pustnega društva. V Cerknem pa so pripravili tradicionalno laufarijo.

PONEDELJEK, 3. marca

LJUBLJANA - Premier Robert Golob je v odgovoru na poslansko vprašanje v DZ dejal, da se bo letos v Sloveniji začela gradnja 2000 javnih najemnih stanovanj. Za izpolnitev vladnih ciljev na področju stanovanjske politike sta potrebna dva mandata, je poudaril in dodal, da so se zavezali, da bodo v desetih letih za stanovanjsko gradnjo namenili 100 milijonov evrov letno.

LJUBLJANA - Premier Robert Golob je bil na seji DZ skeptičen glede odprtja drugega izraelskega častnega konzulata v Mariboru. Kot je dejal, namreč ni prepričan, ali je sedaj pravi trenutek in ali so izpolnjeni vsi pogoji. Po njegovih besedah naj bi bilo zunanje ministrstvo v postopku dopolnitve te vloge.

LUXEMBOURG - Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je v Sloveniji v 2024 sprožilo 18 preiskav zaradi suma zlorabe evropskih sredstev v skupni vrednosti 16 milijonov evrov. Kot je razvidno iz letnega poročila EPPO, je bilo skupno v EU sproženih več kot 1500 preiskav suma zlorabe sredstev v vrednosti več kot 13 milijard evrov.

LJUBLJANA - Ministrstvo za obrambo je oddalo javno naročilo brez predhodne objave za nakup 12 daljinsko vodenih oborožitvenih postaj Mangart 25 za oklepnike patrija slovenskemu podjetju Valhalla Turrets. Okvirna vrednost posla je 45 milijonov evrov z DDV.

LJUBLJANA - V slovenskem tednu boja proti raku so spomnili na pomen presejalnih programov. Po Zori, Dori in Svitu načrtujejo še uvedbo programa Luka za iskanje zgodnjih oblik pljučnega raka ter programa Peter za raka prostate.

LJUBLJANA/MARIBOR - Začel se je mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore. Do nedelje bo festival vabil z različnimi dogodki, kot so razstave, koncerti, filmski večeri in tradicionalni protest na mednarodni dan žensk.

LJUBLJANA - Tožilstvo je na okrožno sodišče po skoraj treh letih vložilo obtožnico proti vodji društva Fotopub Dušanu Smodeju. Očita mu dve kaznivi dejanji spolnega nasilja, kaznivo dejanje omogočanja uživanja ali uporabe prepovedanih drog in hude telesne poškodbe.

TOREK, 4. marca

LJUBLJANA - Koalicija po sestanku ni želela komentirati pozivov k povečanju obrambnih izdatkov držav članic EU, pač pa naj bi pogovore nadaljevali po izrednem vrhu EU na temo dviga obrambnih izdatkov ter nadaljnje pomoči Ukrajini. Slovenija je med državami, ki ne izpolnjujejo dogovorjenega cilja dveh odstotkov BDP za obrambo v okviru zveze Nato. Evropska komisija je sporočila, da bo v okviru načrta za ponovno oborožitev Evrope vzpostavila nov 150 milijard evrov težak instrument posojil za naložbe držav članic v obrambo, omogočeno bo tudi odstopanje od fiskalnih pravil.

LJUBLJANA - Poslanci so z 28 glasovi za in 51 proti na tajnem glasovanju zavrnili predlog SDS za razrešitev poslanke Levice Nataše Sukič z mesta podpredsednice DZ. SDS je predlog za razrešitev vložila zaradi navedb Sukič, da je pokojninska reforma iz časa druge vlade Janeza Janše znižala odstotek za odmero pokojnine. Sukič je razpravo o predlogu za njeno razrešitev ocenila kot veliki šov, "spektakel v maniri SDS". V SDS pa menijo, da je moč koalicijskega glasovalnega stroja povozila moč argumenta in resnice.

LJUBLJANA - DZ je sprejel novelo zakona o financiranju občin. Spremembe določajo nov izračun sredstev na prebivalca, občinam omogočajo izdajo obveznic in najemanje posojil pri mednarodnih razvojnih bankah ter določajo način dodeljevanja sredstev občinam z romskimi naselji.

LJUBLJANA - DZ je sprejel novelo zakona o osebni izkaznici, ki širi uporabnost osebne izkaznice in razbremenjuje upravne enote. Tako bodo lahko tudi otroci do dopolnjenega 12. leta osebne izkaznice uporabljali kot kartico zdravstvenega zavarovanja.

NOVO MESTO - Na območju Policijske uprave Novo mesto v zadnjih letih beležijo rahel trend naraščanja kaznivih dejanj nasilništva, ki jih zagrešijo mladoletniki. Policija je zato okrepila svojo navzočnost, so povedali na novinarski konferenci. Minister za delo Luka Mesec pa je po srečanju z novomeškim županom povedal, da bi sveženj zakonodaje za reševanje romskih vprašanj v javno obravnavo lahko šel do konca marca. Z zavodom za zaposlovanje so predstavili tudi projekt zaposlovanja Romov.

BERLIN - Vrata je odprla ena največjih in najpomembnejših turističnih borz na svetu, ITB Berlin. Slovenska turistična organizacija sodeluje skupaj s 27 slovenskimi turističnimi destinacijami in ponudniki.

SEŽANA - Pri kraju Orlek v bližini Sežane so odkrili novo jamo, ki ima vhod v Sloveniji, več kot polovica njenega doslej znanega podzemnega dela pa je v Italiji. Jama po predvidevanjih leži blizu podzemnega toka reke Reke, ki ga želijo doseči.

SREDA, 5. marca

LJUBLJANA - Premier Robert Golob je opravil več posvetovalnih pogovorov v okviru priprave slovenskih stališč pred izrednim vrhom v Bruslju. Stališče bo, da bi Slovenija del sredstev, namenjenih obrambi in varnosti, usmerjala v splošno odpornost države na sodobne varnostne izzive. Pogovarjal se je tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila akcijski načrt z ukrepi za okrepitev konkurenčnosti evropske avtomobilske industrije, ki bo proizvajalcem vozil omogočil več fleksibilnosti pri izpolnitvi cilja glede zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida za leto 2025. Vključuje tudi ukrepe, namenjene povečanju proizvodnje baterij za električna vozila v Evropi.

LJUBLJANA - Vlada je sprejela predlog novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, s katero zvišuje sredstva za znanost in inovacije z enega na 1,25 odstotka BDP. Letos bo vlada za znanstveno-raziskovalno dejavnost namenila 674 milijonov evrov, v letu 2026 več kot 700 milijonov evrov.

LJUBLJANA - Vlada je potrdila predlog zakona za uvedbo stalne sheme skrajšanega delovnega časa, ki bi jo aktivirali v primeru naravne nesreče, epidemije ali gospodarske krize in s tem preprečili odpuščanje. Subvencija bi znašala 60 odstotkov nadomestila plače.

LJUBLJANA - Komisija za preprečevanje korupcije je predstavila prenovljeno aplikacijo za prikaz porabe javnega denarja Erar. Aplikacija prikazuje tudi javne transakcije fizičnim osebam nad višino bruto plače predsednice republike in spremembe premoženjskega stanja funkcionarjev. Po odkritju milijonskih nakazil družbe Gen-I fizičnim osebam se je izkazalo, da je šlo za napako v izvorni zbirki uprave za javna plačila.

LJUBJANA - Zaradi neizpolnjenih zahtev, med njimi je tudi umik pisma podpore srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, se je odvil drugi protest proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću.

LJUBLJANA - Vlada je v načrt razvojnih programov 2025-2028 uvrstila postavitev spomenika slovenske osamosvojitve na Trgu republike v Ljubljani. Izhodiščna vrednost projekta je okoli dva milijona evrov z davkom.

PREVALJE/BRASLOVČE - Na Poljani pri Prevaljah so izvedli prvo načrtovano rušenje objekta po ujmi avgusta 2023. Na seznamu za rušenje je trenutno 289 objektov, od tega jih je 18 na Koroškem, preostali so večinoma v Savinjski dolini. Končni seznam objektov za odstranitev bo po napovedih zajemal okoli 350 objektov. V Braslovčah so medtem podpisali pogodbo za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša v vrednosti 25 milijonov evrov.

TRONDHEIM - Smučarski skakalci Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek so na svetovnem prvenstvu na tekmi mešanih ekip osvojili srebrno odličje.

ČETRTEK, 6. marca

BRUSELJ/LJUBLJANA - Premier Robert Golob se je udeležil izrednega vrha EU, na katerem so govorili o zvišanju obrambnih izdatkov. Slovenija bo morala cilj dveh odstotkov BDP doseči prej kot leta 2030, kar je sedanji cilj. Golob je napovedal, da bo Slovenija scenarij zvišanja izdatkov pripravila do vrha zveze Nato konec junija v Haagu. Za Levico so take napovedi preuranjene, v SD bi počakali na dogovor v Bruslju. V NSi podpirajo omenjeni dvig, po mnenju prvaka SDS Janeza Janše pa bo treba sredstva zvišati še prej.

BRUSELJ - Premier Robert Golob je napovedal, da je Slovenija pri vzdrževanju miru v Ukrajini pripravljena sodelovati zgolj v okviru Združenih narodov. Poudaril je, da ne bo sodelovala v morebitni koaliciji držav, ki bi skupaj prispevale k ohranjanju miru.

LJUBLJANA - DZ je nepričakovano sprejel predlog za začetek postopka ustavnih sprememb glede imenovanja vlade. Podprli so ga v strankah koalicije in poslanski skupini nepovezanih poslancev, v NSi so mu odtegnili podporo, sprejetje pa so omogočili v SDS, kjer ob glasovanju večinoma niso prijavili navzočnosti. Za je glasovalo 55 od 65 navzočih poslancev, potrebna je dvotretjinska večina.

MARIBOR/OTTAWA - Kanadska družba Enghouse Systems je v celoti prevzela mariborsko podjetje Margento R&D, ki se ukvarja s storitvami elektronskega plačevanja in je v Sloveniji najbolj znan po rešitvah za enotni mestni kartici Urbana in Centralka v Ljubljani ter Celju. Vrednost posla ni znana.

CELJE - Z britansko pisateljico, publicistko in aktivistko ganskega rodu Sharon Dodua Otoo se je začel festival literature sveta Fabula. Festival bo trajal do konca marca.

TRONDHEIM - Smučarski skakalci Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so na svetovnem prvenstvu ponovili uspeh in ubranili zgodovinski prvi ekipni naslov izpred dveh let v Planici.