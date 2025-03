Tedenski pregled - svet od 28. 2. do 6. 3.

PETEK, 28. februarja

WASHINGTON - Srečanje predsednikov ZDA in Ukrajine, Donalda Trumpa in Volodimirja Zelenskega, se je pred kamerami sprevrglo v prepir. Trump in podpredsednik ZDA JD Vance sta Zelenskemu očitala, da ni spoštljiv, ko je ta trdil, da ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ne gre zaupati, ter da izziva tretjo svetovno vojno. Zelenski je odvrnil, da želi mir, ampak z jamstvi. Po prepiru sta predsednika, ki naj bi po napovedih podpisala dogovor o dostopu ZDA do ukrajinskih redkih zemelj, zaključila srečanje.

NEW DELHI - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in indijski premier Narendra Modi sta napovedala, da bosta EU in Indija do konca leta zaključili sporazum o prosti trgovini. Zavzela sta se za tesnejše sodelovanje na področjih tehnologije, varnosti in obrambe.

BANJALUKA - Narodna skupščina Republike Srbske je po obsodbi predsednika te entitete BiH Milorada Dodika 27. 2. sprejela več zakonov, med njimi tudi zakon, ki ukinja pristojnosti pravosodnih institucij BiH na območju Republike Srbske. Veljati so začeli 6. 3.

PARIZ - Na podelitvi francoskih filmskih nagrad je sedem cezarjev prejel film Emilia Perez, med drugimi za najboljši film in režijo.

SOBOTA, 1. marca

LONDON - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po sporu z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom poudaril, da državi ostajata strateški partnerici in da je Ukrajina izredno hvaležna ZDA za vso podporo. Zelenskega je v Londonu sprejel britanski premier Keir Starmer in mu zagotovil vso podporo. Podporo so mu izrekli tudi voditelji več članic EU.

MOSKVA - Rusija je obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v ZDA, ki se je sprevrgel v prepir z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, označila za popoln politični in diplomatski neuspeh Kijeva. V Kremlju so spremembo ameriške politike do Ukrajine 2. 3. označili za skladno z ameriškimi stališči.

GAZA/KAIRO - V skladu z dogovorom o prekinitvi ognja v Gazi se je iztekla prva faza dogovora. Strani sta pogajanja o drugi fazi, ki naj bi vključevala končanje vojne, 28. 2. prekinili brez dogovora. Izrael je 2. 3. pristal na podaljšanje premirja v času ramazana in pashe, do 20. 4.

NIŠ - Potekal je velik protestni shod srbskih študentov, ki so štiri mesece po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu še naprej zahtevali razkritje vse dokumentacije v zvezi s prenovo postaje ter opozarjali na korupcijo v državi.

ANKARA - Delavska stranka Kurdistana PKK je razglasila prekinitev ognja s Turčijo, k čemur jo je 27. 2. pozval njen zaprti vodja in ustanovitelj Abudlah Öcalan.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je z izvršnim ukazom angleščino prvič v 250-letni zgodovini države razglasil za uradni jezik ZDA. Cilj ukaza naj bi bila poenotenje delovanja in učinkovitost v zvezni vladi.

NEDELJA, 2. marca

LONDON - Na neformalnem vrhu o vojni v Ukrajini in evropski obrambi, ki ga je gostil britanski premier Keir Starmer in so se ga poleg ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega udeležili predstavniki več kot desetih evropskih držav, Kanade in Turčije ter vodilni EU in Nata, so se dogovorili so se o načrtu v štirih točkah. Ta predvideva nadaljevanje vojaške pomoči Ukrajini, ki mora biti udeležena na kakršnihkoli mirovnih pogovorih. Dogovorili so se še za oblikovanje t. i. koalicije voljnih, ki bi branila uresničevanje morebitnega mirovnega dogovora.

GAZA - Izrael je prekinil dobave humanitarne pomoči v Gazo, ker palestinsko gibanje Hamas zavrača izpustitev vseh talcev v okviru podaljšane prve faze premirja. Hamas je to označil za izsiljevanje in vojni zločin.

HAMBURG - Na deželnih volitvah so prepričljivo slavili socialdemokrati (SPD). V skupščino mesta, ki je obenem svoja zvezna dežela, se je glede na začasne izide uspelo uvrstiti še štirim strankam, krščanskim demokratom, Zelenim, Levici in Alternativni za Nemčijo.

LOS ANGELES - Režiser, scenarist, montažer in producent Sean Baker je s filmom Anora prejel štiri oskarje, petega pa je filmu po svoji prvi nominaciji prinesla tudi 25-letna glavna igralka Mikey Madison. Brutalist je dobil tri oskarje.

PONEDELJEK, 3. marca

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je zamrznil dobavo vojaške pomoči Ukrajini. Pred tem je dejal, da bi moral biti ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bolj hvaležen za ameriško pomoč.

DUNAJ - V Avstriji je pred predsednikom Alexandrom Van der Bellnom prisegla nova vlada, ki jo sestavljajo ljudska stranka (ÖVP), socialdemokrati (SPÖ) in liberalna stranka Neos. Vodi jo Christian Stocker iz ÖVP, podkancler je vodja SPÖ Andreas Babler. Stranki ÖVP in SPÖ imata v vladi po šest resorjev, Neos pa dva.

MANNHEIM - V množico je z avtom zapeljal 40-letni nemški državljan, pri čemer sta bila ubita dva človeka, več pa huje ranjenih. Preiskava ni pokazala, da bi bil v ozadju incidenta politični motiv, temveč je imel moški duševne težave.

BRUSELJ - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala fleksibilnost pri izvajanju pravil o zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida, ki v primeru nespoštovanja predvidevajo finančne kazni. Evropski komisar Apostolos Cicikostas je 5. 3. povedal, da bo komisija revizijo uredbe, ki z letom 2035 v EU prepoveduje prodajo novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem, opravila že letos.

HAIFA - Na severu Izraela je moški z nožem napadel ljudi, pri tem pa enega ubil. Najmanj štiri osebe so bile ranjene, od tega tri huje. Policija je napadalca po lastnih navedbah nevtralizirala. Sporočila je še, da je šlo za teroristični napad.

TOREK, 4. marca

BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila načrt za ponovno oborožitev Evrope, s katerim bi lahko mobilizirali okoli 800 milijard evrov. Vzpostavili naj bi nov instrument, v katerem bo na voljo 150 milijard evrov posojil za naložbe v obrambo. Članicam bodo omogočili odstopanje od fiskalnih pravil.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil obžalovanje zaradi spora z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Beli hiši. Dejal je, da želi popraviti stvari in delati pod "močnim vodstvom" predsednika ZDA, da bi zagotovili trajen mir v Ukrajini.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v govoru v kongresu ZDA napovedal začetek zlate dobe Amerike ter nizal in hvalil svoje dosedanje ukrepe. Napovedal je prevzem Panamskega prekopa ter vzpostavitev protiraketnega ščita nad ZDA.

BEOGRAD - V srbskem parlamentu so izbruhnili neredi. Opozicijski poslanci, ki so nasprotovali načrtom koalicije za obravnavo več kot 60 točk z dnevnega reda, so sprožili dimne bombe in prižgali bakle, izbruhnili so pretepi. Ena poslanka je utrpela možgansko kap.

WASHINGTON/OTTAWA/PEKING - Začele so veljati 25-odstotne ameriške carine na uvoz iz Mehike in Kanade ter dodatne 10-odstotne carine na uvoz iz Kitajske. Ta je v odzivu napovedala 10- in 15-odstotne carine na uvoz nekaterih kmetijskih pridelkov iz ZDA. Kanadski premier Justin Trudeau je napovedal 25-odstotne carine na 155 milijard dolarjev ameriškega blaga. Tudi Mehika je zagrozila s protiukrepi. Trump je 6. 3. carine za Mehiko in Kanado zamrznil do 2. 4.

KAIRO - Na vrhu članic Arabske lige so potrdili egiptovski načrt za obnovo Gaze, ki predvideva, da bo obnova v prihodnjih petih letih stala približno 53 milijard ameriških dolarjev. Arabski voditelji so poudarili, da morajo Palestinci ostati na svoji zemlji.

SREDA, 5. marca

WASHINGTON - Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz in direktor ameriške obveščevalne agencije Cia John Ratcliffe sta potrdila, da so ZDA nehale deliti obveščevalne podatke z Ukrajino.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je v televizijskem nagovoru omenil možnost razširitve francoskega jedrskega ščita na evropske zaveznice in napotitev evropskih vojakov v Ukrajino.

WASHINGTON - Bela hiša je potrdila, da so ZDA v neposrednih pogovorih s pripadniki palestinskega gibanja Hamas, ki ga Washington opredeljuje kot teroristično organizacijo. Šlo naj bi za pogovore o izpustitvi talcev, ki jih je Hamas zajel med napadom na Izrael.

PEKING - Kitajska bo sredstva za obrambo letos povečala za 7,2 odstotka, enako kot lani, so sporočili ob začetku letnega zasedanja nacionalnega ljudskega kongresa. Kitajska sredstva zvišuje zaradi posodabljanja oboroženih sil in poglabljanja strateške konkurence z ZDA.

PANAMA - Ameriški konzorcij pod vodstvom investicijskega podjetja BlackRock je kupil večinski delež v holdingu, ki med drugim obvladuje pristanišči Balboa in Cristobal na obeh straneh Panamskega prekopa.

BRUSELJ - Notranji ministri članic EU so potrdili postopen zagon novega elektronskega sistema za vstop in izstop državljanov iz tretjih držav na zunanjih mejah EU (EES). S postopno uvedbo želijo priti naproti članicam in jim omogočiti več prilagodljivosti pri uvajanju.

WASHINGTON - Ameriško vrhovno sodišče je s petimi glasovi proti štirim zavrnilo zahtevo predsednika Donalda Trumpa po zamrznitvi dveh milijard dolarjev plačil na področju mednarodne pomoči. Tako so podprli odločitev zveznega sodnika, ki je Trumpovi vladi naložil nadaljevanje plačil pogodbenikom v mednarodnih programih za pomoč tujini.

ČETRTEK, 6. marca

BRUSELJ - Voditelji držav članic EU so na izrednem zasedanju izrazili enotno podporo načrtu za okrepitev evropskih obrambnih zmogljivosti, ki naj bi prinesel do 800 milijard evrov naložb v obrambo. Nadaljnjo podporo Ukrajini, katere predsednik Volodmir Zelenski se je udeležil vrha, so podprle vse države razen Madžarske.

WASHINGTON - Potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski 5. 3. dejal, da so predstavniki Ukrajine in ZDA začeli priprave na novo srečanje, je posebni odposlanec predsednika ZDA Donalda Trumpa Steven Witkoff povedal, da se bosta delegaciji sestali v Savdski Arabiji.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je postavil pod vprašaj svojo zavezanost kolektivni obrambi v zvezi Nato in dejal, da ZDA ne bodo branile članic zavezništva, če ne bodo plačale dovolj za skupno obrambo.

VATIKAN - Papež Frančišek se je v zvočnem posnetku, na katerem je bil slišati šibak, zahvalil vernikom. To je bil prvi papežev zvočni posnetek, odkar so ga 14. 2. zaradi pljučnice sprejeli v bolnišnico. Kot so sporočili zdravniki, je papeževo stanje stabilno, dovajajo mu kisik.

FRANKFURT - Svet Evropske centralne banke (ECB) je osrednje evrske obrestne mere znižal za 0,25 odstotne točke. Gre za peto zaporedno znižanje in šesti rez v obrestne mere od obrata v denarni politiki junija lani.

KOUROU - Z evropskega vesoljskega izstrelišča v Francoski Gvajani so po večkratni preložitvi izstrelili novo evropsko raketo Ariane 6, ki bo med svojo prvo komercialno misijo v vesolje ponesla francoski vojaški satelit za opazovanje Zemlje.