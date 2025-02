Pregled - šport, 27. 2. (četrtek)

TRONDHEIM - Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo in Švedinja Jonna Sundling sta na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu na Norveškem osvojila naslov svetovnega prvaka in prvakinje v sprintu v prostem koraku v smučarskem teku. Slovencev ni bilo v izločilnih bojih uvodnega dejanja. Najbližje je bil Miha Šimenc, ki je zaostal 10,77 sekunde in bil 39. Nejc Štern je bil 43., Vili Črv pa 55. V ženski konkurenci je od Slovenk nastopila le Eva Urevc in končala na 52. mestu.

TRONDHEIM - Japonka Yuna Kasai je presenetljiva zmagovalka prve preizkušnje nordijskih kombinatork na svetovnem prvenstvu v Trodheimu, tekme s skupinskim startom. Japonka je pridobila dve mesti in prehitela Norvežanko Gydo Westvold Hansen ter svojo sestro dvojčico Haruko Kasai. Najboljša Slovenka Eva Volavšek je bila 11., Tia Malovrh je bila 16., Teja Pavec 18. Maša Likozar Brankovič pa 23.

TRONDHEIM - Vse slovenske smučarske skakalke, ki zastopajo Slovenijo na svetovnem prvenstvu v Trondheimu, so na srednji skakalnici uspešno opravile kvalifikacije za petkovo tekmo. Po pričakovanju se je najbolje odrezala Nika Prevc, ki je bila boljša od vse konkurence. Ema Klinec je zasedla deveto mesto, Tina Erzar je bila 28., Katra Komar pa 33.

MURSKA SOBOTA - Oskar Drobne ni več trener slovenskega nogometnega prvoligaša Mure. Po sredinem porazu v osmini finala Pokala Pivovarne Union proti Kopru (0:1), je podal odstopno izjavo, ki jo je vodstvo kluba sprejelo, so zapisali na klubski spletni strani.

LJUBLJANA - Slovenska moška košarkarska reprezentanca bo v predtekmovalnem delu letošnjega evropskega prvenstva najverjetneje nastopala v poljskih Katovicah, so danes sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije. A so dodali, da uradne odločitve še ni, končna razdelitev ekip bo odvisna od najnovejše jakostne letvice krovne zveze Fibe. Žreb skupin bo potekal 27. marca.

VIPITENO - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so dobili prvo kvalifikacijsko tekmo za končnico alpske lige. V gosteh so s 4:2 (3:1, 0:1, 1:0) premagali južnotirolsko ekipo Wipptal Broncos iz Vipitena. Druga, morda že odločilna tekma bo v soboto v Celju.

JESENICE - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi skupine master v drugem delu alpske lige premagali Cortino z 8:1 (4:0, 3:0, 1:1).

MOSKVA - Ruski šahovski velemojster Boris Spaski, nekdanji svetovni prvak, znan tudi po porazu proti Američanu Bobbyju Fischerju v času hladne vojne, je umrl pri 88 letih, je sporočila Ruska šahovska zveza in njegovo smrt označila za veliko izgubo za državo. Ruskim medijem natančnega časa in vzroka smrti zveza ni navedla.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu po podaljšku izgubili proti Vancouver Canucks z 2:3. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.