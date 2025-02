Pregled - svet, 27. 2. (četrtek)

WASHINGTON/BRUSELJ - Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo na prvem zasedanju vlade dejal, da bodo carine na izdelke Evropske unije znašale 25 odstotkov in da jih bodo kmalu predstavili. EU je ob tem očital, da izkorišča ZDA in da je bila ustanovljena zato, da bi izigrala ZDA. Podpredsednik Evropske komisije za industrijsko politiko Stephane Sejourne je opozoril, da so napovedani ukrepi neupravičeni, saj bodo na slabšem tako gospodarstvo kot potrošniki. Evropa se bo odzvala nemudoma in odločno, je dodal na družbenem omrežju X. Kritike so zavrnile tudi oblasti v Franciji in na Poljskem.

WASHINGTON/CIUDAD DE MEXICO/OTTAWA/PEKING - ZDA bodo prihodnji torek uvedle dodatne carine v višini 10 odstotnih točk na uvoz iz Kitajske, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Obenem bodo s torkom po njegovih besedah uvedene 25-odstotne carine na uvoz iz Mehike in Kanade, ki bi morale prvotno začeti veljati pred mesecem dni. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je izrazila upanje, da se bo pogovorila s Trumpom in še v drugo preprečila uvedbo teh carin.

DUNAJ - Vodje avstrijske ljudske stranke (ÖVP), socialdemokratov (SPÖ) in liberalne stranke Neos so predstavili program nove vlade. Ta med drugim vključuje dogovor o proračunu, zaostritev azilne politike, olajšave za najemnike in ukrepe za odpravo revščine med otroki do leta 2030. Vodja ÖVP Christian Stocker (ÖVP), ki je najverjetnejši prihodnji kancler, je na skupni novinarski konferenci povedal, da so stranke dogovor dosegle na podlagi avstrijskega načela, da pogovor ljudi združuje, pri čemer so dobro države postavile nad lastne interese.

ISTANBUL - Delegaciji ZDA in Rusije sta se sestali na pogovorih o normalizaciji odnosov med državama. Po pogovorih je ruski predsednik Vladimir Putin dejal, da obstaja obojestranska želja po obnovitvi odnosov in da pogovori med državama dajejo upanje, da je mogoče rešiti težave, kot denimo konflikt v Ukrajini. Nobena od strani sicer ni sporočila imen članov delegacij, ki sodelujejo v pogovorih za zaprtimi vrati.

MOSKVA/KIJEV - Rusija je izključila možnost kakršnihkoli pogajanj o statusu enostransko priključenih petih ukrajinskih regij, od katerih štiri sicer ne nadzoruje v celoti. V Kremlju trdijo, da so ta ozemlja "neločljivi del" Rusije. Medtem v Kijevu opozarjajo, da je rusko sklicevanje na lastno ustavo, da bi opravičili priključitev ukrajinskega ozemlja, smešno. Tiskovni predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva je še izključil možnost pogajanj o statusu enostransko priključenih petih ukrajinskih regij.

PARIZ - Francija se pridružuje ZDA pri iskanju dostopa do obsežnega ukrajinskega rudnega bogastva, je dejal francoski obrambni minister Sabastien Lecornu. Kot je pojasnil, namerava Pariz rudnine izkoriščati za obrambno industrijo in od Ukrajine ne bo zahteval povračila za pomoč v njenem boju proti ruski agresiji. Lecornu je prav tako predlagal, da bi v okviru varnostnih jamstev za Ukrajino v Evropi imeli skladišča orožja, ki bi jih v primeru nove krize lahko uporabili za oskrbo Kijeva. Skladišča bi po njegovem mnenju služila za odvračanje ruske agresije.

GAZA/TEL AVIV - Palestinsko islamistično gibanje Hamas je ponoči Rdečemu križu izročilo posmrtne ostanke štirih izraelskih talcev, skladno z dogovorom pa je izraelska stran izpustila 643 zaprtih Palestincev. S to izmenjavo sta Izrael in Hamas izpolnila zaveze v okviru prve faze dogovora o prekinitvi ognja v Gazi, ki se sicer izteče v soboto. Podrobnosti o načrtovani naslednji fazi še niso dogovorjene

TEL AVIV - Izraelska vojska je objavila ugotovitve svoje notranje preiskave, v kateri je priznala svoj popoln neuspeh pri preprečevanju napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra 2023 na Izrael, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, še 251 pa so jih zajeli za talce. 7. oktober je bil popoln neuspeh, izraelske obrambne sile niso izpolnile svojega poslanstva in zaščitile izraelskih civilistov, je dejal neimenovan visoki vojaški predstavnik, ki je novinarje seznanil z vsebino poročila. Ugotovili so tudi, da je bila divizija, ki je bila pristojna za Gazo, že od prvih ur vojne preobremenjena.

TEL AVIV - Izrael se ne bo umaknil z meje med območjem Gaze in Egiptom, kot sta se v dogovoru o prekinitvi ognja dogovorila Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas, poročajo izraelski mediji, ki navajajo neimenovanega izraelskega uradnika. Hamas je to obsodil kot kršitev že tako krhkega dogovora.

JERUZALEM - Izraelski obrambni minister Izrael Kac je dejal, da bo izraelska vojska na petih položajih v tamponskem območju na jugu Libanona, kot ga je imenoval, ostala do nadaljnjega. Dodal je, da je ohranitev prisotnosti vojske na tem območju odvisna od razmer.

ISTANBUL - Ustanovitelj Delavske stranke Kurdistana (PKK) Abdulah Öcalan, ki sicer ostaja v zaporu, je v izjavi pozval k razpustitvi PKK, kurdskim borcem pa naročil, naj odložijo orožje. Za razpustitev PKK, ki že desetletja vodi upor Kurdov in v Turčiji velja za teroristično organizacijo, se je odločil po več tednih pogajanj o mirovni pobudi, ki jo je podala Ankara. Prokurdska stranka DEM ob tem upa, da bo to nova priložnost za demokratično rešitev kurdskega vprašanja.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je v sredo v Elizejski palači sprejel vodjo nemške konservativne unije CDU/CSU in najverjetnejšega naslednjega nemškega kanclerja Friedricha Merza. Po poročanju medijev sta govorila zlasti o spremembi politike ZDA do Ukrajine in evropski obrambi. Merz se je na X Macronu zahvalil za zaupanje v nemško-francoske odnose in ocenil, da lahko državi skupaj za Evropo dosežeta veliko.

VARŠAVA - Nekdanji poljski premier Mateusz Morawiecki je obtožen zlorabe položaja in zanemarjanja uradnih dolžnosti, je sporočilo poljsko tožilstvo. Obtožba se nanaša na predsedniške volitve leta 2020, ki jih je želela takratna vlada zaradi pandemije covida-19 izvesti izključno z glasovanjem po pošti in vztrajala pri tem kljub dvomom o zakonitosti.

RIM - Zdravstveno stanje papeža Frančiška se je znova izboljšalo in je na poti okrevanja, so sporočili iz Vatikana. Kljub temu pa zaenkrat ne gre pričakovati, da ga bodo kmalu odpustili iz bolnišnice, kamor so ga na zdravljenje sprejeli pred dvema tednoma.

MOSKVA - Mineva deset let od umora ruskega opozicijskega politika Borisa Nemcova. Okoli 30 zahodnih diplomatov, tudi veleposlanikov, je položilo venec in rože na mostu nedaleč od Kremlja, kjer je bil pred desetimi leti na današnji dan s streli v hrbet umorjen Nemcov. Ostremu kritiku ruskega predsednika Vladimirja Putina so se poklonili tudi številni Rusi.

BUKAREŠTA - Brata Andrew in Tristan Tate, spletna vplivneža z dvojnim britanskim in ameriškim državljanstvom, sta zapustila Romunijo, potem ko so jima kljub še vedno trajajoči preiskavi omogočili odhod iz države. Po poročanju lokalnih medijev sta iz Romunije odletela z zasebnim letalom, namenjenim v ZDA. Tožilstvo v Romuniji je ob tem sporočilo, da se kazenski postopek zoper njiju nadaljuje. Njuno današnjo izpustitev naj bi omogočili pritiski na romunske oblasti, ki so po navedbah časnika Financial Times že nekaj časa prihajali iz Washingtona.