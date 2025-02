Brata Tate kljub obtožbam in preiskavam zapustila Romunijo

Bukarešta, 27. februarja - Brata Andrew in Tristan Tate, spletna vplivneža z dvojnim britanskim in ameriškim državljanstvom, sta danes zapustila Romunijo, potem ko so jima kljub še vedno trajajoči preiskavi omogočili odhod iz države. Brata Tate sta tako v Romuniji kot v Veliki Britaniji obtožena več kaznivih dejanj, vključno s spolnimi zlorabami in trgovino z ljudmi.