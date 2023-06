Andrew Tate obtožen posilstva in trgovine z ljudmi

Bukarešta, 20. junija - Kontroverzni britansko-ameriški spletni vplivnež Andrew Tate, njegov brat Tristan in dve romunski državljanki so bili danes v Bukarešti po šestmesečni preiskavi obtoženi več kaznivih dejanj, med drugim trgovine z ljudmi in posilstva, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo romunsko tožilstvo.