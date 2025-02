V Brčkem na severu BiH našli več otrok, žrtev tihotapcev ljudi

Mostar, 26. februarja - V distriktu Brčko na severu Bosne in Hercegovine je policija v torek prijela tri tihotapce ljudi in rešila več otrok, ki so bili najverjetneje njihove žrtve. Policija drugih podrobnosti ni sporočila, po poročanju lokalnih medijev pa so rešili 31 otrok, starih do 12 let, ki so imeli hrvaške potne liste.