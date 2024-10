Na posvetu pozvali tudi k ozaveščanju o zlorabah otrok s prostitucijo

Ljubljana, 18. oktobra - Na posvetu o zlorabi otrok za prostitucijo v Sloveniji, ki ga je Društvo Ključ pripravilo ob današnjem evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, so pozvali predvsem k ozaveščanju stroke, javnosti in mladih o teh zlorabah. Predstavili so tudi raziskavo, po kateri se s tovrstnimi zlorabami pri nas srečujejo tudi otroci, mlajši od 15 let.