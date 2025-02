Pregled - svet, 25. 2. (torek)

MOSKVA - V Kremlju so zavrnili možnost napotitve evropskih mirovnih sil v Ukrajino, ki naj bi zagotovile izvajanje morebitnega prihodnjega dogovora o prekinitvi ognja. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč v ponedeljek ob pogovorih s francoskim kolegom Emmanuelom Macronom v Beli hiši izjavil, da ruski predsednik Vladimir Putin ne bi imel težav s tem.

BRUSELJ - Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je v okviru priprav na izredno zasedanje Evropskega sveta glede Ukrajine in evropske varnosti, ki bo potekalo 6. marca, za sredo sklical videokonferenco evropskih voditeljev. Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je bil v ponedeljek v Washingtonu, jih bo seznanil z vsebino pogovorov z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom.

VARŠAVA - Pred izrednim zasedanjem Evropskega sveta, ki bo potekalo 6. marca, se bo v nedeljo v Londonu sestala skupina evropskih voditeljev, da bi oblikovali skupne obrambne načrte. Pogovore v Londonu je najprej napovedal poljski premier Donald Tusk, čigar država trenutno predseduje Svetu EU, nato jih je potrdil tudi gostitelj, britanski premier Keir Starmer. Kdo vse se bo udeležil srečanja, še ni jasno.

LONDON - Združeno kraljestvo bo do leta 2027 izdatke za obrambo povečalo na 2,5 odstotka BDP, je napovedal britanski premier Keir Starmer. Po njegovih besedah je cilj, da ob novem sklicu parlamenta država za obrambo letno nameni tri odstotke BDP. Povečanje obrambnih izdatkov bodo financirali z zmanjšanjem sredstev za zunanjo pomoč z 0,5 na 0,3 odstotka nacionalnega prihodka.

KIJEV - Ukrajina bo za povojno obnovo potrebovala 524 milijard dolarjev oz. 506 milijard evrov, kaže skupna ocena ukrajinske vlade, Svetovne banke, Evropske komisije in Združenih narodov. Znesek je za 61 milijard dolarjev večji od ocene Svetovne banke, objavljene marca lani. Številka, ki med drugim vključuje stroške obnove in okrevanja, predstavlja 2,8-kratnik ocenjenega lanskega bruto domačega proizvoda Ukrajine.

KIJEV/MOSKVA - Rusija je Ukrajino ponoči napadla z manevrirnimi raketami in brezpilotnimi letalniki. Natančen obseg škode in število žrtev nista znana. Po doslej zbranih podatkih je bila civilistka ubita v regiji Sumi na severovzhodu, ena ženska pa je bila ranjena v kraju Obuhiv v bližini Kijeva. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je ponoči nad ruskim ozemljem prestreglo in uničilo 19 ukrajinskih brezpilotnikov.

TEHERAN - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je ob obisku v Teheranu pozdravil nevtralno stališče Irana do vojne v Ukrajini, rekoč da islamska republika razume temeljne vzroke tega konflikta. Njegov iranski kolega Abas Aragči je medtem na skupni novinarski konferenci izključil možnost neposrednih pogovorov med Iranom in ZDA o jedrskem vprašanju. Lavrov je Aragčija tudi obvestil o vsebini nedavnih pogovorov z ZDA v Rijadu.

VATIKAN - Papež Frančišek je mirno preživel minulo noč v rimski bolnišnici Gemelli, kjer se zdravi zaradi pljučnice na obeh pljučnih krilih, so zjutraj sporočili iz Vatikana in dodali, da je papež dobro počival vso noč. Vatikan je nato danes zvečer znova sporočil, da se je zdravstveno stanje papeža nekoliko izboljšalo, vendar ostaja kritično. Kljub temu je papež v ponedeljek odobril kanonizacijo dveh novih svetnikov.

DUNAJ - V Avstriji se nadaljujejo pogovori med ljudsko stranko, socialdemokrati in liberalnim Neosom o oblikovanju vlade. Pogajalci treh strank, katerih prvi poskus sestave koalicije je v začetku leta propadel, si prizadevajo oblikovati skupni program, ki naj bi ga kmalu predstavili. V primeru dogovora bi novi avstrijski kancler najverjetneje postal vodja ljudske stranke Christian Stocker. Od prihodnje vlade se pričakuje, da bo znižala proračunski primanjkljaj in okrepila gospodarsko rast. V ospredju bodo tudi migracije.

ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da je kampanja cepljenja proti otroški paralizi na območju Gaze presegla pričakovanja, hkrati pa opozorila na posledice zamrznitve ameriških sredstev in pozvala k pospešitvi evakuacij hudo bolnih otrok. WHO zaradi napovedanega umika ZDA iz agencije letos nima na voljo 46 milijonov dolarjev za območje Gaze, ki bi jih med drugim namenila za evakuacijo bolnih otrok ali obnovo močno poškodovanih bolnišnic.

DAMASK - Na konferenci o nacionalnem dialogu v Siriji, katere cilj je pripraviti priporočila za prenovo države, je začasni predsednik države Ahmed Al Šara pozval Sirce k enotnosti in sodelovanju pri ponovni izgradnji države, uničene od več kot desetletja državljanske vojne. V sklepni izjavi so udeleženci med drugim napovedali oblikovanje nacionalne vojske in državni monopol nad orožjem.

NEW YORK - Udeleženci današnje razprave v Varnostnem svetu ZN o položaju na Bližnjem vzhodu so ponavljali pozive k nadaljevanju krhkega premirja med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. Posebna koordinatorka ZN za mirovni proces na Bližnjem vzhodu Sigrid Kaag je dejala, da mora mednarodna skupnost pri načrtovanju prihodnosti zagotoviti, da bo Gaza ostala sestavni del prihodnje palestinske države.

SEUL - Suspendirani južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol je na zadnjem zaslišanju v okviru postopka razrešitve na ustavnem sodišču v Seulu zanikal obtožbe, da je želel sprožiti vstajo med lanskim neuspelim poskusom uvedbe vojnega stanja, ki je državo pahnil v najtežjo politično krizo v zadnjih desetletjih. Ustavno sodišče mora sedaj odločiti, ali bo Yoona dokončno odstavilo s položaja. Odločitev je pričakovati sredi marca.

KIJEV - Ukrajinski poslanci so v drugem poskusu danes sprejeli resolucijo, ki potrjuje legitimnost predsednika države Volodimirja Zelenskega. Na prvem glasovanju v ponedeljek ob tretji obletnici ruske invazije resolucija namreč ni prejela zadostnega števila glasov. O resoluciji so poslanci glasovali po tem, ko je predsednik ZDA Donald Trump Zelenskega nedavno označil za diktatorja.

WASHINGTON - Več kot 20 tehnoloških strokovnjakov ameriške zvezne vlade je podalo odstopno izjavo zaradi svetovalca predsednika ZDA Donalda Trumpa, milijarderja Elona Muska. Njegova vloga v zvezni vladi pravno še vedno ni jasna. Ameriški vladni uslužbenci so se v ponedeljek soočili z zmedo zaradi nasprotujočih si nasvetov glede skladnosti z Muskovimi navodili, naj do polnoči poročajo o tem, kaj so delali prejšnji teden, ali pa jim grozi odpoved.

BEOGRAD - Srbska policija je izvedla racije v več nevladnih organizacijah zaradi sumov o zlorabi sredstev ameriške agencije za mednarodni razvoj (Usaid). Preiskave potekajo po nalogu višjega državnega tožilstva v Beogradu, srbski nevladniki pa so jih označili za zastraševanje aktivistov. Tožilstvo v Beogradu je stopilo v stik tudi z ameriškim ministrstvom za pravosodje.

SARAJEVO - Sodišče BiH bo v sredo izreklo sodbo predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku, ki mu zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta grozi več let zapora. Pred razglasitvijo sodbe so se v Banjaluki krepili pritiski na sodišče, v Sarajevu pa opozorila pred Dodikovimi grožnjami.