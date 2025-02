Pregled - šport, 25. 2. (torek)

ANKARA - Odbojkarji ACH Volleyja so končali nastope v pokalu Mednarodne odbojkarske zveze. V četrtfinalu jih je izločil turški predstavnik Ziraat Bankasi iz Ankare, ki je bil boljši tako v Ljubljani kot danes na domačem igrišču. Po zmagi 3:0 na prvi tekmi je bilo na povratni 3:2. Turki so uvodna dva niza dobili s 25:20 in 25:18, Slovenci so bili v naslednjih dveh boljši s 25:20 in 25:23, odločilni peti pa se je končal z rezultatom 15:13.

KOPER - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na drugi tekmi lige B lige narodov v Kopru proti Irski zmagala s 4:0. Izbranke Saše Kolmana bodo naslednjo tekmo v tem tekmovanju v skupini B2 igrale 4. aprila proti Turčiji. Za Slovenijo, ki je uvodno tekmo v Grčiji dobila z 2:1, so tokrat zadele Lara Prašnikar, ki je bila uspešna dvakrat, ter Zara Kramžar in Nina Kajzba, ki sta dosegli po en zadetek.

BRUNICO - Hokejisti Olimpije Ljubljane se niso uvrstili v končnico regionalnega tekmovanja v ligi ICEHL. Potem ko so v kvalifikacijah za nadaljevanje sezone na prvi tekmi z južnotirolskim Pustertalom v Tivoliju po podaljšku izgubili z 1:2, je bil Pustertal boljši tudi na drugi tekmi, na domačem terenu je zmagal z 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

DENVER - Košarkarji Denver Nuggets so slavili proti Indiana Pacers s 125:116 in zabeležili 38. zmago v rednem delu severnoameriške lige NBA. Slovenski košarkar Vlatko Čančar znova ni igral zaradi poškodbe kolena. Nuggets so hitro pozabili poraz proti Los Angeles Lakers in v gosteh na krilih novega rekorda Nikole Jokića zabeležili zanesljivo zmago proti Indiani. Srbski center je ponoči dosegel rekord po številu asistenc v karieri. Zbral jih je 19. Oklahoma City Thunder pa so zabeležili šele 11. poraz v sezoni, potem ko so jih po podaljšku s 131:128 ugnali Minnesota Timberwolves.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v derbiju zahodne konference in pacifiške divizije v severnoameriški ligi NHL premagali Vegas Golden Knights s 5:2. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce, je pa štiri podaje zbral Quinton Byfield. Dva gola je dosegel Trevor Moore.

BERLIN - Slovenski biatlonski strokovnjak Uroš Velepec je nepričakovano odstopil z mesta glavnega trenerja nemške reprezentance, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Sedeminpetdesetletni Velepec je sam zaprosil za razrešitev s položaja, so pojasnili pri nemški smučarski zvezi in dodali, da bo Velepca nasledil 39-letni Tobias Reiter. Velepec je mesto glavnega trenerja v nemški vrsti, ki se zadnja leta sooča z zanje preslabimi izidi v moškem delu, prevzel leta 2023 od Marka Kirchnerja.