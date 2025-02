V okviru projekta DIY Future spodbujanje veščin popravljanja in predelave med mladimi

Maribor, 26. februarja - Partnerji mednarodnega projekta DIY Future - iz Slovenije Mednarodni inštitut za implementacijo trajnostnega razvoja in Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor - so se osredotočili na spodbujanje veščin popravljanja in predelave ter podjetniškega razmišljanja med mladimi. Na današnji zaključni konferenci v Mariboru so izmenjali dobre prakse.