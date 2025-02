Osnutek strategije razvoja socialne ekonomije v javni obravnavi

Ljubljana, 21. februarja - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je danes v javno obravnavo predložilo osnutek strategije razvoja socialne ekonomije za obdobje 2025-2035. Strategija izpostavlja štiri strateške razvojne cilje, ki so bili prepoznani kot ključni za razvoj socialne ekonomije v Sloveniji in doseganje usmeritev Evropske komisije.