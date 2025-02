Fajon v predavanju na College of Europe o pomenu enotnosti Evrope

Brugge, 25. februarja - V današnjih turbulentnih časih mora Evropa ostati enotna ter z odločnostjo in kredibilnostjo odgovarjati na sodobne globalne izzive, je ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon danes poudarila na predavanju na College of Europe, ki ga je obiskala v belgijskem mestu Brugge.