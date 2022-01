Vlada bo znova omogočala štipendije za študij na College of Europe

Ljubljana, 15. januarja - Vlada je na petkovi dopisni seji sklenila, da bo formalizirala sodelovanje s College of Europe in tako letos omogočila do tri polne šolnine slovenskim študentom za študij na tej izobraževalni instituciji, so sporočili iz ministrstva za izobraževanje. College of Europe ponuja enoletne specializirane podiplomske programe s področja EU.