V Galeriji Jakopič umetniški pogled na problematike afriških držav

Ljubljana, 25. februarja - V Galeriji Jakopič je danes potekal voden ogled po razstavi etiopske fotografinje Aide Muluneh z naslovom Na robu pretekle prihodnosti. Z afriškimi simboli, vzorci in primarnimi barvami v ospredje postavlja ključna vprašanja, kot so pomanjkanje vode, enakost spolov ter lakoto in posledice vojn, obenem pa osmišlja vizualni jezik Afrike.