Galerija Jakopič vabi k sodelovanju s protestnimi fotografijami

Ljubljana, 22. maja - Galerija Jakopič vabi k sodelovanju pri zbiranju gradiva za razstavo Naša last: Slovenska protestna fotografija 2020-2022. V želji po odkrivanju različnih perspektiv na kolektivno izkušnjo v omenjenem obdobju pozivajo vse, ki so dogajanje ovekovečili, da jim do 10. junija pošljejo do 30 izvirnih fotografij, posnetih v poljubnem slogu in tehniki.