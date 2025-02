Muskovo navodilo zveznim uslužbencem, naj poročajo o delu, povzročilo zmedo

Washington, 25. februarja - Ameriški vladni uslužbenci so se v ponedeljek soočili z zmedo zaradi nasprotujočih si nasvetov glede skladnosti z navodili milijarderja Elona Muska, naj do polnoči poročajo o tem, kaj so delali prejšnji teden, ali pa jim grozi odpoved. Urad za upravljanje z osebjem zvezne vlade je nato sporočil, da jim navodil ni treba upoštevati.