Musk od državnih uslužbencev v ZDA zahteva poročila o delu

Washington, 23. februarja - Milijarder Elon Musk, ki v ZDA vodi novoustanovljeni urad za vladno učinkovitost (Doge), je v soboto sporočil, da bodo morali vsi državni uslužbenci do ponedeljka oddati poročilo o svojem delu v preteklem tednu, sicer jim grozi odpuščanje. Sindikati so ostro kritizirali Muska in njegov poziv označili za nespoštljivo potezo.