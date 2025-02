Varnostni svet ZN sprejel ameriško resolucijo za konec vojne v Ukrajini

New York, 24. februarja - Varnostni svet ZN je danes z desetimi glasovi za in petimi vzdržanimi potrdil ameriški predlog resolucije, ki poziva k hitremu koncu spopadov in trajnemu miru med Ukrajino in Rusijo. Vzdržale so se Slovenija, Velika Britanija, Francija, Danska in Grčija. To je prva resolucija VS ZN o vojni v Ukrajini od začetka ruske agresije pred tremi leti.