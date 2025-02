Generalna skupščina ZN sprejela dve resoluciji o vojni v Ukrajini

New York, 24. februarja - Generalna skupščina ZN je danes ob tretji obletnici začetka vojne v Ukrajini s 93 glasovi za, 18 proti in 65 vzdržanimi sprejela predlog resolucije Ukrajine in EU, ki zahteva pravičen mir ter popoln umik ruske vojske z ukrajinskega ozemlja. Zatem je sprejela še ameriški predlog, ki prav tako poziva k miru, toda brez pogojev.