ZDA s svojim predlogom resolucije ZN o Ukrajini

New York, 22. februarja - Po skoraj mesecu dni pogajanja EU in Ukrajine s preostalimi članicami o potrditvi resolucije Generalne skupščine ZN ob tretji obletnici vojne v Ukrajini, so ZDA v petek predstavile lasten osnutek resolucije. Ta med drugim ne omenja ozemlja, ki ga je zasedla Rusija. Pripravljajo tudi resolucijo v VS ZN, so za STA potrdili diplomatski viri na ZN.